Ligue 1 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 11° giornata 3-4-5/11/2023

Ligue 1, risultati, marcatori e classifica dell’undicesima giornata di campionato.

Il PSG inizia subito bene nell’undicesima giornata di Ligue 1. Finisce 3-0 con il Montpellier con le reti di Lee Kang-In, Zaire-Emery e Vitinha. Le altre partite finiscono senza reti: 0-0 tra Lorient e Lens con i Sangue e Oro che pareggiano dopo la vittoria della scorsa giornata così come anche nel match tra Marsiglia e Lille.

Pareggio tra Lione e Metz nell’anticipo delle 13. Gli sospiti vanno in vantaggio con Jallow ma il Lione riesce a pareggiare con la rete di Alvero. Ancora a secco la squadra allenata da Fabio Grosso, dopo quanto accaduto la scorsa domenica. Vittoria di misura del Reims in casa del Nantes con un gol di Ito che fa volare la sua squadra al quarto posto.

Partita sospesa e poi ripresa tra Tolosa e Le Havre. Ad andare in vantaggio sono stati i padroni di casa ma gli ospiti hanno rimontato con una doppietta di un super Bayo all’ultimo scadere. Stagione stratosferica per la squadra neopromossa. Pari senza rete quello tra Strasburgo e Clermont.

Ritorna a vincere il Monaco che con un 2-0 contro il Brest sale in classifica. L’attesa è tutta per il posticipo tra Nizza e Rennes con la squadra della Costa Azzurra che ha la possibilità di superare il PSG. Continua il momento magico per la squadra di Farioli che vince per 2-0 un gol dell’ex atalantino Boga e un autogol del portiere Mandanda, nonostante l’uomo in meno per l’espulsione di Ndayishimiye.

Ligue 1, risultati

Venerdì 3 novembre

PSG-Montpellier 3-0 10′ Lee Kang-In, 58′ Zaire-Emery, 66′ Vitinha

Sabato 4 novembre

Lorient-Lens 0-0

Marsiglia-Lille 0-0

Domenica 5 novembre

Lione-Metz 1-1 77’Jallow (M), 84’Alvero (L)

Nantes-Reims 0-1 75’Ito

Strasburgo-Clermont 0-0

Tolosa-Le Havre 1-2 51’Dallinga (T), 83′, 90+4′ Boye (L)

Monaco-Brest 2-0 16′ Zacaria, 69’Golovin

Nizza-Rennes 2-0 45’Boga, 87′ aut. Mandanda

Ligue 1, classifica finale

Nizza 25

PSG 24

Monaco 23

Reims 20

Lille 19

Brest 15

Le Havre 14

Nantes 14

Olympique Marsiglia 13

Lens 13

Rennes 12

Strasburgo 12

Montpellier 11

Tolosa 11

Lorient 11

Metz 10

Clermont 6

Lione 4