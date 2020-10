Ligue 1 2020-2021, risultati 8° giornata: poker PSG, Lione-Monaco 4-1, vince il Marsiglia

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 8° giornata di Ligue 1: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Paris Saint Germain vince 4 a 0 contro il Digione e raggiunge il Lille in testa alla classifica, da segnalare la doppietta di Kean, l’ex binaconero in 23 minuti stende l’avversario e da il via alla goleada dei parigini. Il Lille è fermato sul 1 a 1 in casa del Nizza.

Vittoria esterna per l’Angers, 2 a 1 in casa del Rennes; vince fuori casa anche il Marsiglia che si impone 1 a 0 sul campo del Lorient. Il Bordeaux vince con facilita contro il Nimes, 2 a 0 al triplice fischio; stesso risultato, 2 a 0 per i padroni di casa, anche nella sfida tra Metz e Saint Etienne.

Bella vittoria dello Strasburgo che si impone 3 a 0 sul campo del Brest; sono addirittura 4 invece le reti messe a segno dal Reims in casa del Montpellier, finisce 4 a 0; il Lione nel posticipo travolge 4 a 1 il Monaco. In classifica marcatori al comando c’è un terzetto a quota 6 reti, Dia del Reims, Niane del Metz e Mbappè del PSG. Di seguito tutti i risultati e la classifica dopo l’ottava giornata di Ligue 1:

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Rennes – Angers 1 – 2

Lorient – Marsiglia 0 – 1

Paris Saint-Germain – Digione 4 – 0

Lens – Nantes RINVIATA

Bordeaux – Nîmes 2 – 0

Brest – Strasburgo 0 – 3

Metz – St. Etienne 2 – 0

Montpellier – Reims 0 – 4

Nizza – Lille 1 – 1

Lione – Monaco 4 – 1

CLASSIFICA LIGUE 1

Paris Saint-Germain 18

Lille 18

Rennes 15

Marsiglia 15

Nizza 14

Lione 13

Lens 13

Angers 13

Bordeaux 12

Metz 11

Montpellier 11

Monaco 11

St. Etienne 10

Brest 9

Nantes 8

Nîmes 8

Lorient 7

Strasburgo 6

Reims 5

Digione 2

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS