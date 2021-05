Ligue 1 2020-2021, risultati 36° giornata: vincono Lille, Lione e Monaco, pareggio PSG, sconfitta Marsiglia

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 36° giornata di Ligue 1: la classifica e i marcatori aggiornate

Campionato francese che a due giornate dalla fine è ancora in bilico sia in testa che in coda, il Lille prima della classe vince con un netto 3 a 0 in casa del Lens mentre il Paris Saint Germain pareggia a Rennes.

Il Monaco vince di misura 1 a 0 in casa del Reims, goal di Matazo al 20esimo del primo tempo, e rimane al terzo posto; vince anche il Lione, 4 a 1 in casa contro il Lorient, che è terzo ma potrebbe ancora addirittura vincere il campionato. Brutta sconfitta per il Bordeaux, 3 a 0 in casa del Nantes, che ora è invischiato nella zona retrocessione con soli due punti di vantaggio sul terzultimo posto occupato proprio dal Nantes; sconfitta per il Marsiglia, 1 a 0 contro il Saint Etienne, che ora rischia di non qualificarsi nemmeno per la prossima Europa League.

L’Angers vince 3 a 0 in casa contro il Digione, subito in vantaggio i padroni di casa con Fulgini al settimo minuto e poi un autogol al quinto della ripresa chiude la partita, l’Angers va in rete ancora una volta a pochi minuti dalla fine con Diony; vince 3 a 0 anche il Nimes ma in trasferta, Fromba,Ripart e Ferhat stendono il Metz. Il Nizza si impone 3 a 2 sul Brest; il Montpellier vince in casa dello Strasburgo con una doppietta di Laborde e una rete di Delort, Ajorque e Zohi vanno a segno per i padroni di casa per il definitivo 3 a 2.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Lens – Lille 0 – 3

Nantes – Bordeaux 3 – 0

Lione – Lorient 4 – 1

St. Etienne – Marsiglia 1 – 0

Angers – Digione 3 – 0

Metz – Nîmes 0 – 3

Nizza – Brest 3 – 2

Strasburgo – Montpellier 2 – 3

Reims – Monaco 0 – 1

Rennes – Paris Saint-Germain 1- 1

CLASSIFICA LIGUE 1

Lille 79

Paris Saint-Germain 76

Monaco 74

Lione 73

Marsiglia 56

Lens 56

Rennes 55

Montpellier 50

Nizza 49

Metz 46

St. Etienne 45

Angers 44

Reims 42

Brest 40

Bordeaux 39

Strasburgo 38

Lorient 38

Nantes 37

Nîmes 35

Digione 18

