Ligue 1 2020-2021, risultati 35° giornata: vincono Lille e PSG! Monaco-Lione 2-3

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 35° giornata di Ligue 1: la classifica e i marcatori aggiornate

A tre giornate dal termine la lotta per il titolo è ancora apertissima in Ligue 1, con il Lille davanti di un solo punto sul Paris Saint Germain; la squadra di Galtier vince in casa 2 a 0 contro il Nizza mentre i parigini si impongono al 2 a 1 sul Lens al Parco dei Principi.

Il Marsiglia si allontana dalla zona Champions, infatti non riesce a superare in casa lo Strasburgo, finisce 1 a 1; vittoria interna per il Bordeaux, 1 a 0 contro il Rennes, che torna a respirare, anche se la situazione è sempre pericolosa. Il Nantes travolge il Brest, 4 a 1 per gli uomini di Kombouare, protagonista della sfida sicurante il centrocampista Louza che mette a segno il 3 a 0 e fornisce l’assist a Blas per il raddoppio; vittoria in trasferta anche per il Metz, 5 a 1 in casa del retrocesso Digione.

Bella vittoria del Lorient, 2 a 0 sull’Angers; pareggio 2 a 2 invece tra Nimes e Reims, un punto che serve più agli ospiti che raggiungono quota 41 e probabilmente si salvano con 3 giornate d’anticipo. Montpellier e Saint Etienne vince con la vittoria dei verdi, mentre il Monaco perde in casa contro il Lione.

La classifica è cortissima sia in vetta che in coda e sicuramente si deciderà tutto nelle ultime se non addirittura all’ultima giornata; in classifica marcatori vediamo in testa Mbappè con 25 marcature, inseguono ma a distanza Depay e Ben Yedder con 18.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Marsiglia – Strasburgo 1 – 1

Paris Saint-Germain – Lens 2 – 1

Lille – Nizza 2 – 0

Bordeaux – Rennes 1 – 0

Brest – Nantes 1 – 4

Digione – Metz 1 – 5

Lorient – Angers 2 – 0

Nîmes – Reims 2 – 2

Montpellier – St. Etienne 1 – 2

Monaco – Lione 2 – 3

CLASSIFICA LIGUE 1

Lille 76

Paris Saint-Germain 75

Monaco 71

Lione 70

Lens 56

Marsiglia 56

Rennes 54

Montpellier 50

Metz 46

Nizza 46

Reims 42

Saint Etienne 42

Angers 41

Brest 40

Bordeaux 39

Strasburgo 38

Lorient 38

Nantes 34

Nîmes 32

Digione 18

