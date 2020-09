Ligue 1 2020-2021, risultati 3° giornata: PSG-Marsiglia 0-1, vittoria Monaco, pareggio Lione

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 3° giornata di Ligue 1: la classifica e i marcatori aggiornate

Prima giornata di Ligue 1 con subito un big match, si sfidano infatti al Parco dei Principi il Paris Saint Germain e il Marsiglia, a sorpresa a spuntarla sono gli uomini di Villas-Boas grazie alla rete di Thauvin alla mezzora del primo tempo. Inizia bene anche il Monaco che si impone in casa 2 a 1 sul Nantes.

Facile vittoria per 3 a 1 del Montpellier sul Nizza; vince anche il Saint Etienne in casa con un netto 2 a 0 sullo Strasburgo, le reti entrambe nel secondo tempo di Bounaga dal dischetto e Camara a pochi minuti dal termine. Vince di misura il Lille, 1 a 0 sul Metz, con una rete in zona Cesarini di Arujo.

Finisce 1 a 0 per i padroni di casa anche la sfida tra Angers e Reims, il goal partita è messo a segno da Bahoken al 55esimo, lo stesso Bahoken allo scadere della prima frazione aveva sbagliato un rigore. Vince in trasferta il Brest, 2 a 0 sul Digione; vincono lontano da casa anche il Lens, 3 a 2 sul campo del Lorient, e il Rennes, 4 a 2 sul campo del Nimes. Pareggio 0 a 0 tra Bordeaux e Lione.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Bordeaux – Lione 0 – 0

Montpellier – Nizza 3 – 1

St. Etienne – Strasburgo 2 – 0

Lille – Metz 1 – 0

Angers – Reims 1 – 0

Digione – Brest 0 – 2

Lorient – Lens 2 – 3

Nîmes – Rennes 2 – 4

Monaco – Nantes 2 – 1

PSG – Marsiglia 0 – 1

