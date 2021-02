Ligue 1 2020-2021, risultati 26° giornata: PSG-Monaco 0-2, vincono Lione e Lille, pareggio Marsiglia

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 26° giornata di Ligue 1: la classifica e i marcatori aggiornate

Giornata numero ventisei di Ligue 1 che vede il Lione vittorioso in trasferta sul Brest, 3 a 2 alla fine delle ostilità, nell’anticipo del Venerdì; pareggio 1 a 1 tra Saint Etienne e Reims, finisce 1 a 1 anche il match tra Nantes e Marsiglia.

Netta vittoria del Montpellier sul Rennes, 2 a 1 grazie alla doppietta di Mavididi al 17esimo e al 27esimo del primo tempo, rete della bandiera di Guirassy al 78esimo; stesso risultato, 2 a 1, ma per gli ospiti nella sfida tra Nizza e Metz, ora la posizione di classifica dei RossoNeri diventa veramente pericolosa. Pareggio senza reti tra Strasburgo e Angers, poche emozioni e un punto a testa che serve ad entrambe le squadre nella lotta salvezza.

Vittoria perentoria del Nimes in casa contro il Bordeaux, 2 a 0, un goal per tempo e controllo della partita senza amai rischiare troppo; vittoria del Lens contro il Digione, 2 a 1, che adesso si trova al quinto posto con 40 punti qualificato per la prossima Europa League.

Nei due posticipi, invece, il Lille vince in rimonta contro il Lorient, mentre il PSG

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Brest – Lione 2 – 3

St. Etienne – Reims 1 – 1

Nantes – Marsiglia 1 – 1

Montpellier – Rennes 2 – 1

Lens – Digione 2 – 1

Nizza – Metz 1 – 2

Nîmes – Bordeaux 2 – 0

Strasburgo – Angers 0 – 0

Lorient – Lille 1 – 4

Paris Saint-Germain – Monaco 0 – 2

CLASSIFICA LIGUE 1

Lille 58

Lione 55

Paris Saint-Germain 54

Monaco 52

Lens 40

Metz 38

Marsiglia 38

Rennes 38

Montpellier 38

Angers 35

Bordeaux 33

Brest 31

Reims 30

St. Etienne 30

Strasburgo 29

Nizza 29

Lorient 23

Nantes 23

Nîmes 21

Digione 15

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS