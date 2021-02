Ligue 1 2020-2021, risultati 24° giornata: Marsiglia-PSG 0-2, vincono Lione, Monaco e Lille

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 24° giornata di Ligue 1: la classifica e i marcatori aggiornate

La 24esima giornata di Ligue 1 inizia con la sfida tra Lorient e Reims, i padroni di casa si aggiudicano i tre punti grazie alla rete di Abergel al 53esimo, 1 a 0 alla fine dei novanta minuti; vittoria facile per il Lione che con netto 3 a 0 si libera dello Strasburgo, doppietta di Depay e rete di Ekambi.

Pareggio a reti bianche, 0 a 0, tra Lens e Rennes; il Bordeaux incappa ancora in una sconfitta, cade in casa del Brest per 2 a 1, in vantaggio con Ui-Jo al 56esimo i Girondini vengono raggiunti al 80esimo da Mounie e superati cinque minuti più tardi dal goal di Faivre. Poker del Montpellier contro il Digione, ospiti in vantaggio nel primo tempo, poi nella ripresa i padroni di casa dilagano e vanno in rete quattro volte inutile la seconda rete messa a segno da dischetto da Konatè.

Netta vittoria del Nizza, 3 a 0, in casa contro l’Angers, ospiti mai in partita e i RossoNeri dominano dal primo all’ultimo minuto; bella vittoria esterna per il Monaco, una tripletta di Golovin e la rete finale di Volland danno i tre punti ai Monegaschi in una sfida combattuta che finisce 4 a 3. Vittoria 1 a 0 per il Saint Etienne, agli uomini di Puel basta un autogol di Boye al 14esimo per raccogliere i tre punti in palio.

Infine, il PSG vince il classico contro il Marsiglia nel posticipo serale, rispondendo alle prime due in classifica.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Lorient – Reims 1 – 0

Lione – Strasburgo 3 – 0

Lens – Rennes 0 – 0

Brest – Bordeaux 2 – 1

Montpellier – Digione 4 – 2

Nizza – Angers 3 – 0

Nîmes – Monaco 3 – 4

St. Etienne – Metz 1 – 0

Nantes – Lille 0 – 2

Marsiglia – Paris Saint-Germain 0 – 2

CLASSIFICA LIGUE 1

Lille 54

Lione 52

Paris Saint-Germain 51

Monaco 48

Rennes 38

Lens 36

Metz 35

Angers 34

Marsiglia 33

Bordeaux 32

Montpellier 32

Brest 30

Nizza 29

Reims 28

St. Etienne 26

Strasburgo 25

Lorient 22

Nantes 19

Digione 15

Nîmes 15

