Ligue 1 2020-2021, risultati 18° giornata: pareggio PSG, ko Lille, vincono Lione, Marsiglia e Monaco

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 18° giornata di Ligue 1: la classifica e i marcatori aggiornate

Penultima giornata di Ligue 1 che vede le squadre impegnate quasi tutte contemporaneamente, i match iniziano con la sfida tra Brest e Nizza che vede vittoriosi i padroni id casa con un netto 2 a 0; vince in trasferta invece il Monaco che fa addirittura cinque reti al Lorient, padroni di casa mai in partita e ospiti che vanno in rete con cinque uomini diversi, insignificanti le due marcature messe a segno dal Lorient che portano il risultato finale sul 5 a 2.

Pareggio senza reti tra Metz e Bordeaux; stesso risultato, 0 a 0, anche tra Nantes e Rennes; lo Strasburgo travolge in casa il Nimes con 5 reti, doppietta di Ajorque, e reti per Diallo e dal dischetto prima Lala e poi, sempre dagli undici metri, al 90esimo Waris. Altro pareggio senza reti quello tra Reims e Digione; vittoria facile per il Marsiglia che si libera del Montpellier con un perentorio 3 a 1.

Vince il Lione e si prende la testa della classifica, 3 a 2 contro il Lens, doppietta di Depay e un autogol per i padroni di casa, Sotoca e Doucoure per gli ospiti fissano il risultato finale; sconfitta casalinga per il Lille che viene battuta dall’Angers, doppietta di Thomas nei primi dieci minuti per gli ospiti e rete di Yilmaz a fine primo tempo portano il risultato sul 2 a 1. Pareggio 1 a 1 per il Paris Saint Germain a casa del Saint Etienne, in rete ancora Kean che pareggia la rete iniziale di Hamouma; di seguito tutti i risultati e la classifica.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Brest – Nizza 2 – 0

Lorient – Monaco 2 – 5

Metz – Bordeaux 0 – 0

Nantes – Rennes 0 – 0

Strasburgo – Nîmes 5 – 0

Lille – Angers 1 – 2

Lione – Lens 3 – 2

Marsiglia – Montpellier 3 – 1

Reims – Digione 0 – 0

St. Etienne – Paris Saint-Germain 1 – 1

CLASSIFICA LIGUE 1

Lione 39

Paris Saint-Germain 36

Lille 36

Rennes 32

Marsiglia 31

Monaco 30

Angers 30

Lens 27

Montpellier 27

Brest 26

Metz 24

Bordeaux 23

Nizza 22

St. Etienne 19

Reims 18

Strasburgo 17

Nantes 16

Digione 13

Lorient 12

Nîmes 12

