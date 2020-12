Ligue 1 2020-2021, risultati 16° giornata: Lille-PSG 0-0, vincono Lione e Monaco, pareggio Marsiglia

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 16° giornata di Ligue 1: la classifica e i marcatori aggiornate

Pareggio 0 a 0 nel posticipo tra Lille e Paris Saint Germain, i campioni di Francia non riescono ad avere la meglio della capolista e rimangono in terza posizione; il Lione approfitta del pareggio per avvicinarsi alla vetta sconfiggendo per 4 a 1 un Nizza ormai in crisi. Pareggio casalingo per il Marsiglia che non va oltre all’1 a 1 contro il Reims.

Il Metz vince 2 a 0 in casa contro il Lens nell’anticipo di Sabato pomeriggio; pareggio 2 a 2 tra Brest e Montpellier. Il Monaco torna alla vittoria, 1 a 0 in casa del Digione sempre più ultimo con 9 punti. Perde in casa anche il Lorent, penultimo, che viene travolto 3 a 0 dal Rennes; vince lontano da casa anche il Bordeaux, 2 a 0 in casa dello Strasburgo, una rete per tempo mettono al sicuro i tre punti.

Pareggio 1 a 1 tra Nantes e Angers, rete di Thomas al 42esimo per gli ospiti e pareggio di Traorè al 94esimo per i padroni di casa; finisce in pari anche l’incontro tra Saint Etienne e Nimes, 2 a 2 alla fine dei novanta minuti. Ecco tutti i risultati e la classifica aggiornata.

Metz – Lens 2 – 0

Marsiglia – Reims 1 – 1

Nizza – Lione 1 – 4

Brest – Montpellier 2 – 2

Digione – Monaco 0 – 1

Nantes – Angers 1 – 1

St. Etienne – Nîmes 2 – 2

Strasburgo – Bordeaux 0 – 2

Lorient – Rennes 0 – 3

Lille – Paris Saint-Germain 0 – 0

CLASSIFICA LIGUE 1

Lille 33

Lione 33

Paris Saint-Germain 32

Marsiglia 28

Rennes 28

Montpellier 27

Monaco 26

Lens 24

Angers 24

Metz 23

Brest 23

Bordeaux 22

Nizza 21

St. Etienne 17

Nantes 15

Strasburgo 14

Reims 14

Nîmes 12

Lorient 11

Digione 9

