Ligue 1 2020-2021, risultati 11° giornata: Monaco-PSG 3-2, vincono Lille e Lione

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 11° giornata di Ligue 1: la classifica e i marcatori aggiornate

Sconfitta numero 3 per il Paris Saint Germain che viene sconfitto 3 a 2 da Monaco, doppietta di Volland per il Monaco e di Mbappè per il PSG, ci pensa poi Fabregas dal dischetto a dare la vittoria agli uomini di Kovac. Vince ancora il Montpellier, che mantiene la seconda posizione, 4 a 3 contro lo Strasburgo.

Vittoria esterna per il Bordeaux, 1 a 0 in casa del Rennes nell’anticipo di Venerdì sera; clamorosa la vittoria del Brest in casa contro il Saint Etienne, finisce 4 a 1 per i padroni di casa, con i biancoverdi distrutti nel giro di 38 minuti. Pareggio 1 a 1 tra Nantes e Metz, in rete Kolo Muani alla mezzora per i padroni di casa e pareggio su rigore di Leya Iseka a fine primo tempo.

Vittoria esterna per il Lens che di misura 1 a 0 supera il Digione; stesso risultato, 1 a 0 per gli ospiti, anche nella sfida tra Reims e Nimes. Basta un gol al Lione per vincere ad Angers, mentre

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Rennes – Bordeaux 0 – 1

Monaco – Paris Saint-Germain 3 – 2

Brest – St. Etienne 4 – 1

Nantes – Metz 1 – 1

Digione – Lens 0 – 1

Montpellier – Strasburgo 4 – 3

Reims – Nîmes 0 – 1

Angers – Lione 0 – 1

Lille – Lorient 4 – 0

CLASSIFICA LIGUE 1

Paris Saint-Germain 24

Lille 22

Montpellier 20

Monaco 20

Lione 20

Marsiglia 18

Rennes 18

Nizza 17

Lens 17

Angers 16

Metz 16

Bordeaux 15

Brest 15

Nantes 12

Nîmes 11

St. Etienne 10

Reims 9

Lorient 8

Strasburgo 6

Digione 4

