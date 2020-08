Ligue 1 2020-2021, risultati 1^ giornata: rimonta Monaco e vittoria Nizza in attesa di PSG, Lione e Marsiglia

I risultati ed i marcatori della prima giornata di Ligue 1 2020-2021. Il Monaco rimonta il Reims da 0-2 a 2-2, vince di misura il Nizza sul neopromosso Lens. Poker del Nimes contro il Brest.

In questo week-end in Francia è stato dato il via alla nuova stagione di Ligue 1. Nella prima giornata non hanno giocato Paris Saint-Germain e Lione, impegnate in Champions League, mentre la gara del Marsiglia contro il St. Etienne è stata rinviata a causa di casi di COVID-19 nella rosa dei primi.

E’ sceso, invece, in campo il Monaco che contro il Reims ha si pareggiato 2-2, ma ha mostrato i soliti problemi difensivi emersi anche lo scorso anno. A portarsi in vantaggio sono stati proprio gli ospiti che prima hanno trovato la rete con Dia al 5′ e poi hanno raddoppiato al 21′ con Touré.

Prima della fine del primo tempo, Disasi ha permesso ai monegaschi di rientrare in partita e nella ripresa al 55′ Badiashile ha segnato la rete del definitivo pareggio. Vince il Nizza che si impone per 2-1 sul Lens in rimonta grazie alla doppietta di Gouiri che ha risposto al rigore segnato da Kakuta in apertura.

Grande inizio di campionato per il Nimes che in casa travolge 4-0 il malcapitato Brest. I padroni di casa aprono le danze all’8′ con Denkey e raddoppiano al 31′ con Meling chiudendo il primo tempo sul 2-0. Nella ripresa, Philippoteaux al 69′ e Koné all’84’ arrotondano il risultato.

Finisce 1-1 la sfida tra Lille e Rennes con entrambe le squadre che hanno chiuso in dieci la partita. A passare in vantaggio è il Lille al 40′ con Bamba, ma nella ripresa il Rennes pareggia i conti al 74′ grazie a Da Silva. Solo 0-0, invece, tra Bordeaux e Nantes. Di seguito tutti i marcatori ed i risultati di questa prima giornata

Venerdì 21 Agosto

Bordeaux 0-0 Nantes

Sabato 22 Agosto

Dijon 0-1 Angers (22′ I. Traoré)

Lille 1-1 Rennes (40′ Bamba – 74′ Da Silva)

Domenica 23 Agosto

Monaco 2-2 Reims (45’+2 Disasi, 55′ Badiashile – 5′ Dia, 21′ E. B. Touré)

Nimes 4-0 Brest (8′ Denkey, 31′ Meling, 69′ Philippoteaux, 84′ Koné)

Lorient 3-1 Strasburgo (51′ Wissa, 60′ Grbic, 87′ Hamel – 30′ Chahiri)

Nizza 2-1 Lens (23′, 75′ Gouiri – 11′ Kakuta rig.)

