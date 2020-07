Ligue 1 2020-2021: ecco il calendario ufficiale dal 22 agosto al 23 maggio

È tempo di ripartire in Francia. Lo stop causa Covid-19 ha portato alla chiusura anticipata della Ligue 1 2019/2020. La classifica è stata stilata considerando la media punti, cristallizzando praticamente la situazione e ha sancito il PSG campione di Francia – per la nona volta nella sua storia – settimo titolo nelle ultime 7 stagioni; PSG, Marsiglia e Rennes in Champions League; Lilla, Nizza e Reims in Europa League; retrocesse in Ligue 2 Amiens e Tolosa. È stato adottato tale criterio poiché Strasburgo-PSG fu l’unico incontro annullato a causa della pandemia nel turno disputatosi il 7 marzo che lasciò, di fatto, 18 squadre al turno 28 e le due sopracitate al turno 27.

Così dopo mille polemiche per la mancata conclusione del campionato, che ha portato all’estromissione dall’Europa di alcuni importanti club – il Lione per citarne uno – la Ligue 1, nella giornata di ieri, ha stilato il calendario per la stagione 2020/2021.

Il campionato riprenderà nel fine settimana del 22-23 agosto e si chiuderà il 23 maggio. La prima giornata vedrà il PSG impegnato al Parco dei Principi contro il Metz; il Lione sarà impegnato fuori casa contro il Montpellier. Il Marsiglia giocherà la prima al Velodrome contro il Saint Etienne. Per il primo big match bisognerà aspettare la 3ª giornata che vedrà il PSG ospitare il Marsiglia. Lione e PSG, invece, si affronteranno alla 14ª giornata.

Questa la prima giornata completa:

Lille – Rennes; Marsiglia – Saint-Etienne; PSG – Metz; Monaco – Reims; Digione – Angers; Nizza – Lens; Montpellier – Lione; Bordeaux – Nantes; Lorient – Strasburgo; Nîmes – Brest.

