Ligue 1 2019-2020, risultati 27° giornata: poker PSG, vincono Lione, Lilla e Marsiglia, pareggio Monaco

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 27° giornata di Ligue 1: la classifica e i marcatori aggiornate

Poker del Paris Saint Germain ai danni del Dijon, in vantaggio dopo appena 3 minuti con Sarabia i padroni di casa dilagano poi nel quarto d’ora finale di partita con una doppietta di Mbappè e la rete di Icardi per il 4 a 0 finale. Vince anche il Marsiglia, 3 a 2 in casa del Nimes grazie alla tripletta di Benedetto, che rimane però a 13 punti dai parigini.

Il Rennes vince e rimane in zona Champions League, 2 a 0 in casa del Tolosa, terzo in classifica in questo momento; il Lille vince di misura, 1 a 0, in casa del Nantes e spera ancora nella qualificazione per la prossima coppa con le orecchie. Anche il Lione vince, 2 a 0 contro i rivali di sempre del Saint Etienne, più difficile per la squadra guidata da Garcia raggiungere la qualificazione alla Champions ed anche l’Europa League potrebbe essere difficile da conquistare.

Netta vittoria del Montpellier che rifila 3 goal allo Strasburgo e rimane nel trenino per il quinto posto; anche il Monaco nonostante il pareggio 1 a 1 con il Reims ha ancora la possibilità di qualificarsi per la coppa della prossima stagione. Stesso risultato, 1 a 1, anche tra Bordeaux e Nizza; entrambe le squadre sono ormai senza obbiettivi e la partita infatti è stata piuttosto noiosa.

Vittoria in trasferta per il Metz, 1 a 0 in casa dell’Amiens, che raggiunge 31 punti e vede ormai la salvezza quasi certa; vittoria dell’Angers in casa del Brest, 1 a 0 anche qui, le due compagini sono ormai sicure della salvezza vista la buona posizione di classifica di entrambe. In classifica cannonieri Mbappè, 18 reti, supera Yedder 17, al terzo posto Dembele con 16.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Nîmes – Marsiglia 2 – 3

Paris Saint-Germain – Dijon 4 – 0

Amiens – Metz 0 – 1

Brest – Angers 0 – 1

Monaco – Reims 1 – 1

Montpellier – Strasburgo 3 – 0

Tolosa – Rennes 0 – 2

Nantes – Lilla 0 – 1

Bordeaux – Nizza 1 – 1

Lione – St. Etienne 2 – 0

CLASSIFICA LIGUE 1

Paris Saint-Germain 68

Marsiglia 55

Rennes 47

Lilla 46

Lione 40

Montpellier 40

Monaco 40

Reims 38

Nizza 38

Strasburgo 38

Nantes 37

Bordeaux 36

Angers 36

Brest 34

Metz 31

St. Etienne 29

Dijon 27

Nîmes 27

Amiens 22

Tolosa 13

