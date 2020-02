Ligue 1 2019-2020, risultati 24° giornata: PSG-Lione 4-2, ok Monaco e Marsiglia

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 24° giornata di Ligue 1: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Paris Saint Germain vince 4 a 2 contro il Lione e continua a dominare il campionato francese, sempre 12 i punti di vantaggio sul Marsiglia secondo; la squadra di Villasboas vince 1 a 0 contro il Tolosa, basta un goal di Payet per portare a casa i tre punti e allungare il vantaggio sui terzi.

Il Rennes pareggia 0 a 0 contro il Brest e vede avvicinarsi il Lille che invece espugna il campo dell’Angers con un netto 2 a 0, il terzo posto che vale i preliminari di Champions League sarà combattuto fino all’ultimo minuto. Nella lotta per la qualificazione potrebbero inserirsi anche il Montpellier, che supera di misura 1 a 0 il Saint Etienne, e lo Strasburgo che strapazza il Reims con un netto 3 a 0.

Pesantissima sconfitta casalinga per il Nizza che viene battuto 3 a 1 dal Nimes, ora il campionato per i RossoNeri non ha più molto da offrire, lontani sia dalla zona coppe che dalla retrocessione dovranno arrivare in fondo evitando brutte figure e preparare la prossima stagione per tornare ai vertici. Vince in trasferta il Monaco, 2 a 1 in casa dell’Amiens, e dopo un inizio disastroso potrebbe con un pizzico di fortuna arrivare ai preliminari di Europa League.

Vince lontano da casa anche il Bordeaux di Sousa, 2 a 1 contro il Metz; pareggio ricco di goal tra Dijon e Nantes; finisce 3 a 3 con due reti nei minuti di recupero, al 90esimo i padroni di casa vanno in vantaggio con Mavididi, la partita sembra finita ma al 92esimo il Nantes raggiunge il pareggio con una rete di Andrei. In testa alla classifica marcatori c’è Ben Yedder del Monaco con 16 reti seguito da Mbappè a 15 e Dembele a 13.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Angers – Lilla 0 – 2

Marsiglia – Tolosa 1 – 0

Amiens – Monaco 1 – 2

Dijon – Nantes 3 – 3

Metz – Bordeaux 1 – 2

Nizza – Nîmes 1 – 3

Rennes – Brest 0 – 0

Montpellier – St. Etienne 1 – 0

Strasburgo – Reims 3 – 0

Paris Saint-Germain – Lione 4 – 2

CLASSIFICA LIGUE 1

Paris Saint-Germain 61

Marsiglia 49

Rennes 41

Lilla 40

Montpellier 37

Strasburgo 36

Monaco 35

Bordeaux 34

Lione 33

Reims 33

Nizza 33

Nantes 33

Brest 30

Angers 30

St. Etienne 28

Metz 27

Dijon 25

Nîmes 24

Amiens 20

Tolosa 13

