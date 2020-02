Ligue 1 2019-2020, risultati 23° giornata: vincono PSG, Monaco e Marsiglia, pareggio Lione

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 23° giornata di Ligue 1: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Paris Saint Germain vince ancora; supera in trasferta il Nantes 2 a 1 con un gran goal di Icardi nel primo tempo e Kehrer nel secondo, a venti minuti dal termine il goal dei padroni di casa con Simon. Vince anche il Marsiglia 2 a 0 in casa del Saint Etienne, in rete nella prima frazione Payet e poi il definitivo 2 a 0 a cinque minuti dal fischio finale di Radonjic.

Sconfitta per il Rennes che viene superato 1 a 0 dal Lille, rimane al terzo posto ma ora con solo 3 punti di vantaggio proprio sul Lille; pareggio 1 a 1 per il Montpellier che viene fermato in casa dal Metz, in vantaggio i padroni di casa al 13esimo con Savanier, il pareggio degli ospiti arriva al 80esimo con Boulaya.

Il Lione non riesce ad approfittare del passo falso di chi lo precede in classifica, infatti non va oltre allo 0 a 0 casalingo contro l’Amiens, ora la zona Champions League è lontana 7 punti, sarà difficile per Garcia portare la squadra nell’Europa più importante. Vittoria di misura per il Monaco, 1 a 0 in casa contro l’Angers con una rete di Jovetic al 18esimo del primo tempo.

Pareggiano 1 a 1 anche il Brest e il Bordeaux, rete iniziale di Ui-Jo per i Girondini e pareggio dei padroni di casa a dieci minuti dalla fine grazie ad un autogol di Benito; netta la vittoria del Nimes che si impone 2 a 0 sul Dijon, le reti entrambe nella prima frazione, al quarto Benrahou e al 44esimo Roux. Ancora una sconfitta per il Tolosa, 1 a 0 in casa contro lo Strasburgo, che è sempre più ultimo con 13 punti a 11 lunghezze dal quartultimo posto e 8 dal terzultimo che vorrebbe dire playout.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Lilla – Rennes 1 – 0

Monaco – Angers 1 – 0

Nantes – Paris Saint-Germain 1 – 2

Brest – Bordeaux 1 – 1

Lione – Amiens 0 – 0

Montpellier – Metz 1 – 1

Nîmes – Dijon 2 – 0

Reims – Nizza 1 – 1

Tolosa – Strasburgo 0 – 1

St. Etienne – Marsiglia 0 – 2



CLASSIFICA LIGUE 1

Paris Saint-Germain 58

Marsiglia 46

Rennes 40

Lilla 37

Montpellier 34

Lione 33

Reims 33

Nizza 33

Strasburgo 33

Monaco 32

Nantes 32

Bordeaux 31

Angers 30

Brest 29

St. Etienne 28

Metz 27

Dijon 24

Nîmes 21

Amiens 20

Tolosa 13

