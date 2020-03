Liga, video gol highlights Real Madrid-Barcellona 2-0: Vinicius Jr e Mariano Diaz stendono il Barça. Clasico e vetta al Real

Risultato Real Madrid – Barcellona 2-0, 26° giornata di Liga: il Real Madrid vince 2-0 il Clasico contro il Barcellona al Santiago Bernabeu e si riprende la vetta della classifica, scavalcando proprio i rivali di un punto. Decisivi i gol nella ripresa di Vinicius Junior e Mariano Diaz.

Il Real Madrid batte 2-0 il Barcellona nel clasico di ritorno, big match della 26° giornata di Liga e riconquista la vetta del campionato. Blancos primi a 56 punti, Barça secondo a 55. Partita equlibrata ed intensa e firme nel secondo tempo di Vinicius Junior e Mariano Diaz.

La sintesi di Real Madrid – Barcellona 2-0, 26° giornata di Liga

Al settimo minuto di gioco primo squillo per i padroni di casa con Benzema. L’attaccante francese colpisce al volo col destro ma la conclusione è imprecisa. Al 15° tentativo mancino di Kroos altro sopra la traversa. I ritmi sono alti, l’agonismo è tanto ma le occasioni non fioccano, con le due squadre che faticano a imporsi l’una sull’altra. Al 21° minuto prima fiammata del Barça: ottimo scambio sull’out sinistro tra Messi e Jordi Alba, servizio per Griezmann che di prima col piatto sinistro manda di poco alto sulla traversa. Il Barcellona tiene maggiormente il possesso palla come da consuetudine, ma il Real Madrid è tatticamente ben organizzato e copre bene le zone di campo, lasciando pochi spazi.

Minuto 29 altro tentativo di Kroos dalla lunga distanza ma il pallone termina lontanissimo dallo specchio di porta. Alla mezzora primo vero tiro in porta del match: su assist di Griezmann, rasoterra tentato da Messi, bloccato con sicurezza da Courtois. Al 34° grandissima progressione personale di Arthur che si fa tutto il campo, ma viene chiuso in maniera provvidenziale da Courtois. 37° risposta tentata da Vinicius Junior col mancino, para con sicurezza ter Stegen. Minuto 39 si accende Leo Messi: inserimento centrale in area dell’argentino, sinistro potente ma Courtoius è reattivo La prima frazione di gioco termina a reti inviolate sullo 0-0.

L’inizio ripresa ricalca il canovaccio tattico del primo tempo, partita dai grandi ritmi e d’intensità, dal forte agonismo e nervosa ma avara di occasioni da ambo le parti Al 56° vero e proprio miracolo di ter Stegen. Capolavoro di Isco che piazza un destro a giro all’incrocio dal limite dell’area, il portiere tedesco si supera con un intervento prodigioso. Al 61° Real Madrid vicino al vantaggio. Schiacciata di testa di Isco in area su cross di Carvajal, ter Stegen è superato ma è vitale il salvataggio sulla linea di Piqué. A metà seconda frazione spinge il Real Madrid che gioca con più convinzione e tenta da fuori con senza fortuna con Kroos e Benzema.

Il Barça sfiora il vantaggio col neo entrato Braitwahite, che supera Courtois ma non Varane che salva a porta sguarnita, ma la maggiore pressione del Real trova compimento al 71° quando i Blancos passano in vantaggio: Verticalizzazione di Kroos a servire Vinicius Junior, il talento brasiliano arriva sul fondo dalla sinistra, prova un forte tiro angolato che complice la deviazione di Piquè beffa ter Stegen e firma l’1-0 per i padroni di casa. A dieci minuti dal termine, Setien prova a ribaltare inserendo Ansu Fati e Rakitic al posto di Griezmann e Arthur, ma al 84° Vinicius sfiora il raddoppio approfittando di un errore del Barcellona in difesa, è bravo ter Stegen a chiuderlo in tempo. Il Barça non ne ha più per reagire e nel recupero del 92° il neo entrato Mariano Diaz chiude la contesa. Appena entrato, Mariano Diaz sfugge sulla corsia destra e defilato, colpisce in scivolata battendo ter Stegen. 2-0 e Clasic chiuso, il Real Madrid riconquista la vetta a quota 56 punti e opera il sorpasso del +1 ai rivali.

Video Gol Highlights di Real Madrid – Barcellona 2-0, 26° giornata di Liga

HIGHLIGHTS: https://www.youtube.com/user/laliga

Il tabellino di Real Madrid-Barcellona 2-0, 26° giornata di Liga

REAL MADRID – BARCELLONA 2-0

Real Madrid (4-3-3): Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Valverde (86′ st Lucas Vazquez), Casemiro, Kroos, Isco (79′ st Modric), Benzema (91° st Mariano Diaz), Vinicius Junior.

A disp: Areola, Militao, Modric, Bale, Lucas Vazquez, Mendy, Mariano Diaz. All.: Zidane

Barcellona (4-3-1-2): ter Stegen, Jordi Alba, Umtiti, Pique, Semedo, Busquets, de Jong, Arthur (81′ st Rakitic), Vidal (69′ st Braitwhaite), Griezmann (81′ st Ansu Fati), Messi

A disp: Rakitic, Neto, Lenglet, Braitwahite, Firpo, Collado, Ansu Fati. All.: Setien

Arbitro: Antonio Mateu Lahoz (Spagna)

Marcatori: 71′ st Vinicius Junior (Real Madrid), 92° st Mariano Diaz (Real Madrid)

Ammoniti: Vinicius Junior (Real Madrid), Carvajal (Real Madrid), Jordi Alba (Barcellona), Messi (Barcellona)

Espulsi: nessuno

