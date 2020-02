Liga, video gol highlights Real Madrid-Atletico 1-0: Benzema manda KO Simeone. Derby e vetta al Real

Il Real Madrid vince il Derby contro l’Atletico Madrid e allunga momentaneamente in vetta alla classifica a quota 49, a +6 sul Barça. Decide un gol di Benzema nella ripresa nel match del Bernabeu. Atletico ora 5° a quota 36 punti.

Benzema – fonte: Twitter Real Madrid

HIGHLIGHTS: https://www.youtube.com/user/laliga

Continua la marcia in vetta alla classifica del Real Madrid che dopo aver staccato il Barcellona nello scorso turno, si impone nel Derby con l’Atletico e vola momentaneamente a +6 sui blaugrana, grazie al solito Benzema.

Zidane opta per un inedito 4-3-2-1, formando un iper talentuoso pentagono tra centrocampo e trequarti a supporto di Benzema e composto da Valverde, Casemiro, Kroos, Modric e Isco. Simeone deve fare a meno di Joao Felix, Koke e Gimenez ma non rinincia al solito 4-4-2 che vede il ritorno in campo di Vrsaljko. Coppia d’attacco Vitolo e Morata, con Saul e Correa a supporto.

Nel primo tempo la gara è molto equlibrata e tattica, la maggior classe e qualità di palleggio del Real Madrid permette ai padroni di casa il controllo del pallone, grazie al pentagono del talento creato da Zidane, ma l’Atletico non si scompone e mantiene la nota organizzazione difensiva. Le prime due occasioni del match capitano sui piedi di Ramos al 7° e al 11°. entrambe imbeccate da Kroos: prima un tiro al volo mancino alto di poco, poi un rigore in movimento per il capitano Blanco che però indirizza male. L’Atletico risponde con due tiri insidiosi di Vitolo (para Courtois) al 17° e con Saul che sfiora il palo al 21°. Al 24° Correa carica un destro velenoso che scheggia il legno e salva Courtois.

A inizio ripresa Zidane scompagina le carte, rompe il pentagono di centrocampo facendo uscire Kroos e Isco inserendo Vincius Junior e Vazquez, passando a un più lineare ma più offensivo 4-2-3-1. I Blancos nella seconda frazione sono infatti più pericolosi e mettono più pressione alla retroguardia rivale. Al 56° il Real la sblocca: azione iniziata da Vinicius, che innesca Mendy sulla sinistra, assist per Benzema che in area è letale e non lascia scampo a Oblak. Simeone prova a tornare in partita ma i cambi Lemar e Carrasco fanno poco, con l’Atleti che si innervosisce e non impensierisce il Real, fino al 90°. Benzema regala derby e vetta al Real Madrid.

©RIPRODUZIONE RISERVATA