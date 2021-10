Liga: risultati, marcatori e classifica 9° giornata 16-17-18/10/2021

Cambio al vertice nel campionato spagnolo. Non tutte le partite si sono disputate, ma il Barcellona torna nella top 7 grazie ad Ansu Fati.

Assolutamente atipica la nona giornata del campionato spagnolo dove si sono svolte 7 partite sulle 10 consuete.

3 delle 4 squadre al vertice della classifica, non hanno disputato il proprio match lasciando spazio alla Real Sociedad che dopo la vittoria di misura contro il Mallorca, grazie ad un gol al 90′ di Lobete, diventa la nuova capolista solitaria del campionato.

Con 20 punti i biancoazzurri sono al vertice della Liga e attendono Real Madrid, Atletico e Siviglia, ferme a 17 punti con una partita in meno.

C’è gloria anche per l’Osasuna che aggancia il gruppetto di testa grazie alla vittoria in casa del Villarreal, sempre più in basso nella classifica.

L’1-2 maturato negli ultimi minuti di partita permettono all’Osasuna di chiudere questa giornata di campionato al quinto posto, ma a pari punti con le squadre dalla seconda posizione alla quarta.

Vince anche il Barcellona nel difficile match casalingo contro il Valencia che riesce anche a passare in vantaggio ad apertura di match, fino ad essere travolto dalla prestazione di Ansu Fati che tra gol e grandi giocate permette ai blaugrana la rimonta.

Vince in rimonta anche il Rayo Vallecano contro l’Elche, mentre il Siviglia regola il Celta Vigo grazie al gol di Rafa Mir.

Il Betis Siviglia vince nei minuti finali, mentre l’Espanyol compie la propria seconda vittoria consecutiva ai danni del Cadice.

Liga, risultati e marcatori della 9° giornata

Sabato 16 Ottobre 2021

Levante vs Getafe (0-0)

Real Sociedad vs Mallorca (1-0) – 90′ J.Lobete – espulso al 45’+1′ A.Munoz (RS)

Domenica 17 Ottobre 2021

Rayo Vallecano vs Elche (2-1) – 14′ L.Boyè (E), 26′ M.Hernandez (RV), 65′ R.Nteka (RV)

Celta Vigo vs Siviglia (0-1) – 54′ R.Mir

Villarreal vs Osasuna (1-2) – 26′ L.Torrò (O), 55′ G.Moreno (V), 87′ E.Avila (O)

Barcellona vs Valencia (3-1) – 5′ J.L.Gaya (V), 13′ Ansu Fati (B), 41′ M.Depay (rigore) (B), 85′ P.Coutinho (B)

Lunedì 18 Ottobre 2021

Alaves vs Betis Siviglia (0-1) – 89′ B.Iglesias

Espanyol vs Cadice (2-0) – 45’+1′ R. De Tomas, 65′ N.Melamed

Liga, la classifica della 9° giornata

1 Real Sociedad 20

2 Real Madrid 17*

3 Siviglia 17*

4 Atletico Madrid 17*

5 Osasuna 17

6 Rayo Vallecano 16

7 Barcellona 15*

8 Betis Siviglia 15

9 Atletico Bilbao 13*

10 Valencia 12

11 Espanyol 12

12 Villarreal 11*

13 Mallorca 11

14 Elche 9

15 Celta Vigo 7

16 Cadice 7

17 Granada 6*

18 Levante 5

19 Alaves 3*

20 Getafe 2

*una partita in meno

Migliori Bookmakers AAMS