Liga: risultati, marcatori e classifica 5° giornata 17-18-19-20/9/2021

Tanti pareggi in questa giornata di campionato e ad approfittarne è il Real Madrid che prende la testa della classifica.

Tanti pareggi e un primo, virtuale, verdetto nella quinta giornata della massima serie spagnola che vede la lotta per il primato in classifica tingersi con i colori di Madrid con il Real che si è preso la leadership della Liga e l’Atletico che insegue.

La giornata di campionato ha avuto inizio venerdì con la sconfitta, in casa, del Celta Vigo che continua a viaggiare in acque tutt’altro che sicure permettendo al Cadice di festeggiare la prima vittoria in campionato maturata per 1-2 grazie ai gol arrivati nel primo tempo.

Inciampa, invece, l’Atletico Madrid del Cholo Simeone che ferma la propria corsa nella gara di sabato contro l’Atletico Bilbao con uno scialbo 0-0 acceso solo dall’eccesso di nervosismo di Joao Felix, espulso. Anche Elche e Levante si sono divise la posta, mentre sono state più che convincenti le vittorie del Rayo Vallecano e dell’Osasuna che relegano ancor più giù in classifica il Getafe e l’Alaves, uniche ad essere rimaste ancora a zero punti.

Da registrare, nel 3-0 del Rayo, il gol del “Tigre” Radamel Falcao.

La domenica sorride solo al Real Madrid che, in rimonta, batte un buon Valencia che rende difficilissima la vita agli uomini di Ancelotti che riescono a sorprendere gli avversari negli ultimi minuti di gioco grazie alle reti di Vinicius e Benzema.

Pirotecnico, invece, il pareggio tra Betis e Espanyol, risolto al 97′ minuto dal gol di Cabrera che regala un punto agli ospiti.

Il Barcellona fatica contro il Granada che passa in vantaggio fin dal 2 minuto, ma è Araujo a regalare almeno un punto ai blaugrana.

Liga, risultati e marcatori della 5° giornata

Venerdì 17 Settembre 2021

Celta Vigo vs Cadice (1-2) – 38′ A.Lozano (CA), 43′ A.Espino (CA), 64′ S.Mina (CV)

Sabato 18 Settembre 2021

Rayo Vallecano vs Getafe (3-0) – 9′ O.Trejo (rigore), 78′ P.Ciss, 81′ R.Falcao

Atletico Madrid vs Atletico Bilbao (0-0) – espulso al 78′ J.Felix (AM)

Elche vs Levante (1-1) – 33′ L.P.Martinez (E), 55′ J.L.Morales (L)

Alaves vs Osasuna (0-2) – 22′ D.G.Zubiria, 29′ R.T.Morales (rigore)

Domenica 19 Settembre 2021

Mallorca vs Villarreal (0-0)

Real Sociedad vs Siviglia (0-0)

Betis Siviglia vs Espanyol (2-2) – 16′ A.Vidal (E), 41′ A.Pedrosa autogol (B), 45’+4′ N.Fekir (B), 90’+7′ L.Cabrera (E) – espulso al 78′ G.Pezzella (B)

Valencia vs Real Madrid (1-2) – 66′ H.Duro (V), 86′ Vinicius Jr. (RM), 88′ K.Benzema (RM)

Lunedì 20 Settembre 2021

Barcellona vs Granada (1-1) – 2′ D.Duarte (G), 90′ R.Araujo (B)

Liga, classifica dopo la 5° giornata

1 Real Madrid 13

2 Atletico Madrid 11

3 Valencia 10

4 Real Sociedad 10

5 Atletico Bilbao 9

6 Siviglia 8*

7 Barcellona 8*

8 Osasuna 8

9 Mallorca 8

10 Rayo Vallecano 7

11 Betis Siviglia 6

12 Elche 6

13 Cadice 5

14 Villarreal 4*

15 Levante 4

16 Espanyol 3

17 Granada 3

18 Celta Vigo 1

19 Getafe 0

20 Alaves 0

*una partita in meno

