Liga: risultati, marcatori e classifica 38ª giornata 20-21-22/5/2022

Liga, risultati, marcatori e classifica della trentottesima giornata: alcuni pareggi senza reti, ma non manca lo spettacolo. L’Atletico Madrid chiude terzo, alle spalle di Real e Barcellona.

Trentottesima giornata di Liga spagnola che ha visto alcuni pareggi senza reti, ma non è stata priva di spettacolo. Vinto il titolo dal Real Madrid di Ancelotti, ormai da diverse settimane, l’attenzione si è spostata sulla conquista per i piazzamenti europei.

L’Atletico conferma il terzo posto battendo la Real Sociedad, e a nulla serve la vittoria del Siviglia, comunque qualificato in Champions, di misura, contro l’Atletico Bilbao.

In Europa League ci vanno Betis e Real Sociedad, così come in Conference il Villarreal. Retrocedono: Granada, Levante e Alavés.

Logo uffiale della Liga, immagine del profilo della pagina “Facebook” ufficiale della Liga

Liga: risultati e marcatori della trentottesima giornata

Real Madrid-Betis 0-0

Rayo Vallecano-Levante 2-4: 18′ Garcia (R), 26′, 45+1′ Melero (L), 44′ Salvador (L), Guardiola (rigore, R), 76′ Coke (L)

Valencia-Celta Vigo 2-0: 28′ Gomez (V), 60′ Araujo (autogol, C)

Elche-Getafe 3-1: 33′ Unal (G), 37′ Olaza (E), 84′, 90+2′ Perez (E)

Alaves-Cadice 0-1: 76′ Lozano (C)

Granada-Espanyol 0-0

Osasuna-Maiorca 0-2: 47′ Diaz (M), 83′ Grenier (M)

Barcellona-Villarreal 0-2: 41′ Pedraza (V), 55′ Gomez (V)

Real Sociedad-Atletico Madrid 1-2: 50′ De Paul (A), 68′ Correa (A), 90+3′ Guridi (A)

Siviglia-Atletico Bilbao 1-0: 68′ Mir (S)

Liga, la classifica finale del campionato

Real Madrid 86

Barcellona 73

Atletico Madrid 71

Siviglia 70

Betis 65

Real Sociedad 62

Villarreal 59

Atletico Bilbao 55

Valencia 48

Osasuna 47

Celta Vigo 46

Rayo Vallecano 42

Elche 42

Espanyol 42

Getafe 39

Maiorca 39

Cadice 39

Granada 38

Levante 35

Alavés 31