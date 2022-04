Liga: risultati, marcatori e classifica 31° giornata 8-9-10-11/4/2022

La Liga: risultati, marcatori e classifica dopo 31 giornate. Il Real Madrid batte il Getafe e si invola verso il titolo.

Dodici punti di vantaggio dovrebbero bastare al Real Madrid per mettere in bacheca la trentacinquesima Liga della propria storia. La squadra di Carlo Ancelotti batte il Getafe 2-0, reti di Casemiro e Vazquez, e si invola definitivamente verso la conquista del campionato.

Sebbene dietro continuino a marciare, Barcellona e Siviglia hanno infatti vinto le rispettive partite, appare difficile che con così poco margine rimasto, qualcuno possa insidiare “Los Blancos” nella corsa al titolo. Il Barça di Xavi, vittorioso in extremis sul Levante, si è svegliato troppo tardi e, nonostante la netta vittoria nel “Clasico” di qualche settimana fa, sconta una distanza siderale dai rivali storici.

Così come il Siviglia di Lopetegui, squadra che sta provando a riprendersi dopo un periodo difficile, che batte 4-2 il Granada dopo essere passato in svantaggio. Cade invece l’Atletico Madrid di Diego Simeone, battuto di misura dal Maiorca, e relegato in tal modo al quarto posto. Vediamo qual è la situazione del campionato spagnolo dopo 31 giornate.

Logo uffiale della Liga, immagine del profilo della pagina “Facebook” ufficiale della Liga

Liga, risultati e marcatori della trentunesima giornata

Siviglia-Granada 4-2: 23′ Machis (G), 32′ Diego Carlos (S), 66′ Ocampos (S), 88′ Miguel (G), 90+3′ Mir (S), 90+9′ Gomez (S)

Cadice-Betis 1-2: 58′ Alejo (C), 78′ Tello (B), 85′ Iglesias (rigore, B)

Maiorca-Atletico Madrid 1-0: 68′ Muriqi (rigore, M)

Villarreal-Atletico Bilbao 1-1: 43′ Garcia (A), 60′ Pedraza (V)

Real Madrid-Getafe 2-0: 38′ Casemiro (R), 68′ Vazquez (R)

Osasuna-Alaves 1-0: 90+2′ Budimir (O)

Espanyol-Celta Vigo 1-0: 89′ Wu Lei (E)

Elche-Real Sociedad 1-2: 3′ Carrillo (E), 31′ Sorloth (R), 39′ Le Normand (R)

Levante-Barcellona 2-3: 52′ Morales (rigore, L), 59′ Aubameyang (B), 63′ Pedri (B), 83′ Melero (rigore, L), 90+2′ De Jong (B)

Rayo Vallecano-Valencia 1-1: 57′ Soler (V), 83′ Guardiola (R)

Liga, la classifica dopo 31 giornate

Real Madrid 72

Barcellona 60

Siviglia 60

Atletico Madrid 57

Betis Siviglia 56

Real Sociedad 54

Villarreal 46

Atletico Bilbao 45

Valencia 42

Osasuna 41

Espanyol 39

Celta Vigo 36

Rayo Vallecano 34

Getafe 32

Elche 32

Granada 29

Maiorca 29

Cadice 28

Levante 22

Getafe 22