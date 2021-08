Liga: risultati, marcatori e classifica 3° giornata 27-28-29/8/2021

Vittorie di misura per Real Madrid e Barcellona, mentre il campionato spagnolo offre spettacolo nei campi di Madrid (sponda Atletico) e Cadice.

Tanto equilibrio nei campi della Liga in questa terza giornata di campionato e la stessa situazione di incertezza e stasi si riversa in una classifica molto corta e imprevedibile.

Le uniche eccezioni a questa regola sono il Valencia e il Rayo Vallecano, chiamate a riscattare i passi falsi della giornata precedente.

I giallorossi vincono facilmente in casa contro l’Alaves e si riaccodano al gruppo di testa; mentre il Rayo festeggia la prima vittoria in campionato annichilendo il malcapitato Granada per 4-0.

Molta più incertezza sui campi che hanno visto protagoniste le due grandi favorite con il Real Madrid, distratto dalla tentazione Mbappè, che riesce a vincere di misura sul campo del Betis Siviglia grazie ad un gol di Dani Carvajal.

Il Barcellona, invece, parte forte con gol di Sergi Roberto, per poi subire il pareggio del Getafe grazie a Ramirez. Al Camp Nou succede tutto nei primi trenta minuti e a risultare decisivo per la vittoria è proprio l’olandese Memphis Depay.

Spettacolo e divertimento, invece, al Wanda Metropolitano dove l’Atletico Madrid ha ospitato il Villarreal in una girandola di emozioni che si risolve al 95′ a causa di una sfortunata autorete di Mandi che aiuta gli attuali campioni di Spagna a strappare almeno un punto (2-2).

Pirotecnico anche il 2-3 finale tra Cadice e Osasuna con i padroni di casa avanti 2-1 allo scoccare del novantesimo, fino al terzo calcio di rigore della partita (trasformato da Morales) e il gol al 95′ di Zubiria che regala tre clamorosi punti agli ospiti.

Liga, risultati e marcatori della 3° giornata

Venerdì 27 Agosto 2021

Mallorca vs Espanyol (1-0) – 27′ D.Rodriguez – espulso al 90’+4′ S.Gomez (E)

Valencia vs Alaves (3-0) – 3′ D.Wass, 45’+2′ C.Soler, 60′ G.Guedes

Sabato 28 Agosto 2021

Celta Vigo vs Atletico Bilbao (0-1) – 34′ I.Williams

Elche vs Siviglia (1-1) – 11′ E.Roco (E), 40′ Y.En Nesyri (S)

Real Sociedad vs Levante (1-0) – 42′ A.B.Muguruza

Betis Siviglia vs Real Madrid (0-1) – 61′ D.Carvajal

Domenica 29 Agosto 2021

Barcellona vs Getafe (2-1) – 2′ S.Roberto (B), 18′ S.Ramirez (G), 30′ M.Depay (B)

Rayo Vallecano vs Granada (4-0) – 3′ A-Garcia, 23′ O.Trejo (rigore), 43′ R.Nteka, 58′ S.Comesana

Cadice vs Osasuna (2-3) – 16′ A.Fernandez (C), 60′ E.G.Martinez (rigore) (O), 66′ A.Fernandez (rigore) (C), 90’+1′ R.T.Morales (rigore) (O), 90’+5′ D.G.Zubiria (O)

Atletico Madrid vs Villarreal (2-2) – 52′ M.Trigueros (V), 56′ L.Suarez (AM), 74′ A.Groeneveld (V), 90’+5′ A.Mandi autogol (AM)

Liga, classifica dopo la 3° giornata

1 Real Madrid 7

2 Siviglia 7

3 Valencia 7

4 Barcellona 7

5 Atletico Madrid 7

6 Mallorca 7

7 Real Sociedad 6

8 Osasuna 5

9 Atletico Bilbao 5

10 Rayo Vallecano 3

11 Villarreal 3

12 Cadice 2

13 Levante 2

14 Betis Siviglia 2

15 Elche 2

16 Espanyol 2

17 Granada 2

18 Celta Vigo 1

19 Getafe 0

20 Alaves 0

