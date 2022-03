Liga: risultati, marcatori e classifica 29° giornata 18-19-20/3/2022

Liga: risultati, marcatori e classifica della ventinovesima giornata: vince l’Atletico Madrid. Siviglia ancora bloccato sul pari. Il Barcellona si aggiudica il “Clasico” contro il Real Madrid.

La ventinovesima giornata della Liga spagnola ci conferma che il Barcellona è tornato: la squadra di Xavi si prende “El Clasico”, battendo il Real Madrid con un netto 4-0, trascinata dalle reti di Aubameyang (doppietta), Araujo e Ferràn.

Non cambia molto per la squadra di Carletto Ancelotti, che continua a guidare la classifica con un buon margine di nove punti sul Siviglia.

La squadra di Lopetegui, protagonista nel girone d’andata, incappa in un altro pareggio a reti bianche. Stavolta gli andalusi vengono fermati sullo 0-0 dalla Real Sociedad, e ora farebbero bene a guardarsi le spalle dal ritorno del Barça, terzo in classifica con sole due lunghezze in meno.



Per il resto, tante vittorie di misura, o pareggi senza reti, in questa domenica di calcio spagnolo: il Valencia si impone 1-0 sull’Elche con rete di Guedes, ed è ora nono in campionato, cercando di rientrare nella lotta per un posto in Europa.

Perde il Villarreal, giustiziere della Juventus in Champions League, che cade in extremis contro il Cadice, per una rete di Pozuelo. Vince l’Atletico Madrid, anch’esso di misura, con una rete di Koke che punisce il Rayo Vallecano. La squadra di Simeone si trova ora al quarto posto in classifica.

La Liga: risultati e marcatori della ventinovesima giornata

Atletico Bilbao-Getafe 1-1: 3′ Unal (G), 29′ Berchiche (A)

Alaves-Granada 2-3: 50′ Escudero (G), 53′ Escalante (A), 57′ Vallejo (A), 75′ Puertas (G), 87′ Suarez (G)

Elche-Valencia 0-1: 50′ Guedes (V)

Osasuna-Levante 3-1: 44′ Avila (O), 57′ Budmir (O), 64′ Brasanac (O), 76′ Salvador (L)

Rayo Vallecano-Atletico Madrid 0-1: 49′ Koke (A)

Espanyol-Maiorca 1-0: 42′ De Tomas (E)

Cadice-Villarreal 1-0: 90′ Pozuelo (C)

Celta Vigo-Betis 0-0

Siviglia-Real Sociedad 0-0

Real Madrid-Barcellona 0-4: 29′, 51′ Aubameyang (B), 38′ Araujo (B), 47′ Torres (B)

La Liga: classifica dopo ventinove giornate

Real Madrid 66

Siviglia 57

Barcellona 54

Atletico Madrid 54

Betis 50

Real Sociedad 48

Villarreal 45

Atletico Bilbao 41

Valencia 40

Osasuna 38

Celta Vigo 36

Espanyol 36

Rayo Vallecano 32

Elche 32

Getafe 29

Granada 28

Cadice 27

Maiorca 26

Alaves 22

Levante 19

