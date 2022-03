Liga: risultati, marcatori e classifica 27° giornata 4-5-6-7/3/2022

Liga: risultati, marcatori e classifica della ventisettesima giornata: Real Madrid sempre in testa. Rallenta il Siviglia. Barcellona al terzo posto.

La ventisettesima giornata di Liga spagnola vede l’allungo, forse decisivo, del Real Madrid in testa alla classifica. La squadra di Ancelotti batte la Real Sociedad 4-1 e si trova a otto punti dal Siviglia, che si fa fermare sul pari dall’Alaves.

Vince il Barcellona di Xavi, 2-1 in rimonta sull’Elche grazie ai gol di Torres e Depay. I “blaugrana” sono ora terzi in classifica, sebbene distanti dalla coppia di testa. Segue a ruota l’Atletico Madrid, che si impone 3-1 sul Betis con Joao Felix autore di una bella doppietta. Il Villarreal perde invece di misura con l’Osasuna, a segno con Avila, e si trova fuori dalla zona Europa.

Liga, risultati e marcatori della ventisettesima giornata

Alaves-Siviglia 0-0

Osasuna-Villarreal 1-0: 63′ Avila (O)

Espanyol-Getafe 2-0: 17′ Cabrera (E), 27′ Cabaco (autogol, G)

Valencia-Granada 3-1: 48′ Guedes (V), 51′ Gomez (V), 62′ Soler (rigore, V), 56′ Guillamon (autogol, V)

Real Madrid-Real Sociedad 4-1: 10′ Oyarzabal (rigore, S), 40′ Camavinga (M), 43′ Modric (M), 76′ Benzema (rigore, M), 79′ Asensio (M)

Cadice-Rayo Vallecano 2-0: 55′ Alcaraz (C), 63′ Idrissi (C)

Elche-Barcellona 1-2: 44′ De la Torre (E), 60′ Torres (B), 84′ Depay (rigore, B)

Celta Vigo-Maiorca 4-3: 13′ Galhardo (C), 17′ Gonzalez (M), 25′ Suarez (C), 49′ Aldoo (autogol, C), 61′, 90+7′ (rigore) Aspas (C), 87′ Sevilla (rigore, M)

Betis-Atletico Madrid 1-3: 2′, 61′ Felix (A), 45+5′ Tello (B), 80′ Lemar (A)

Atletico Bilbao-Levante 3-1: 63′ Vesga (A), 76′ Williams (A), 88′ Zarraga (rigore, A), 90+1′ De Frutos (L)

Liga, la classifica dopo 27 giornate

Real Madrid 63

Siviglia 55

Barcellona 48

Atletico Madrid 48

Betis 46

Real Sociedad 44

Villarreal 42

Atletico Bilbao 40

Valencia 36

Celta Vigo 35

Osasuna 35

Espanyol 32

Rayo Vallecano 31

Elche 29

Getafe 27

Maiorca 26

Granada 25

Cadice 24

Alaves 22

Levante 18

