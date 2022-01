Liga: risultati, marcatori e classifica 22° giornata 21-22-23/1/2022

Tante rimonte in questa giornata. Real Madrid e Siviglia non vanno oltre il pari, mentre Betis e Atletico Madrid vincono e accorciano. Vince anche il Barcellona.

La ventiduesima giornata di campionato della Liga ha registrato non poche sorprese in partite adrenaliniche che hanno messo a dura prova le big della competizione spagnola.

Ne sa qualcosa il Real Madrid che conquista quota 50 punti ma inciampa in casa. Finisce, infatti, 2-2 la sfida contro l’Elche che aveva visto i blancos sotto di due gol fino all’80esimo dove la squadra ha ripreso coraggio, trovando la rimonta che ha permesso ad Ancelotti di festeggiare almeno un punto.

Non c’è molto da lamentarsi perché, nonostante il pareggio, il Real mantiene 4 punti di vantaggio dal Siviglia che, contro il Celta Vigo, è incappato nella stessa partita dei madrileni.

Il 2-2 finale, infatti, è arrivato proprio con le stesse modalità della sfida del Real, con il Celta Vigo in vantaggio 2-0, fino poi ad essere rimontato anche grazie al gol del Papu Gomez.

Betis Siviglia e Atletico Madrid compiono, invece, una rimonta completa, vincendo i rispettivi match, nonostante l’iniziale svantaggio.

Il Betis stravince in casa dell’Espanyol per 1-4, mentre l’Atletico rimonta nel secondo tempo il vantaggio di due reti che aveva conquistato il Valencia.

Vince anche il Barcellona che sfrutta la rete di Frankie De Jong per vincere contro l’Alaves.

Vittorie convincenti anche per il Cadice, che rilancia le ambizioni salvezza, e il Villarreal che stravince in casa contro il Mallorca.

Liga, risultati e marcatori della 22° giornata

Venerdì 21 Gennaio 2022

Espanyol vs Betis Siviglia (1-4) – 14′ R.De Tomas (E), 31′ B.Iglesias (rigore) (BS), 36′ G.Rodriguez (BS), 53′ B.Iglesias (BS), 76′ W.Josè (BS) – espulso dall’81’ R.De Tomas (E)

Sabato 22 Gennaio 2022

Levante vs Cadice (0-2) – 34′ A.Negredo (C), 73′ S.Sanchez (C)

Villarreal vs Mallorca (3-0) – 12′ F.Russo (autogol), 34′ M.Trigueros, 87′ D.Parejo (rigore) – espulso dall’86’ F.Russo (M)

Siviglia vs Celta Vigo (2-2) – 37′ F.Cervi (CV), 40′ I.Aspas (CV), 71′ A.Gomez (S), 74′ O.Torres (S)

Atletico Madrid vs Valencia (3-2) – 25′ Y.Musah (V), 44′ H.Duro (V), 64′ M.Cunha (AM), 90′ A.Correa (AM), 90’+3′ M.Hermoso (AM)

Domenica 23 Gennaio 2022

Granada vs Osasuna (0-2) – 64′ D.G.Zubiria (O), 89′ E.G.Martinez (O)

Real Madrid vs Elche (2-2) – 42′ L.Boyè (E), 76′ P.Milla (E), 82′ L.Modric (rigore) (RM), 90’+2′ E.Militao (RM)

Real Sociedad vs Getafe (0-0)

Rayo Vallecano vs Atletico Bilbao (0-1) – 30′ N.Serrano

Alaves vs Barcellona (0-1) – 87′ F.de Jong

Liga, la classifica dopo la 22° giornata

1 Real Madrid 50

2 Siviglia 46

3 Betis Siviglia 40

4 Atletico Madrid 36*

5 Barcellona 35*

6 Real Sociedad 34*

7 Villarreal 32

8 Rayo Vallecano 31*

9 Atletico Bilbao 31

10 Valencia 29

11 Osasuna 28

12 Celta Vigo 27

13 Espanyol 27

14 Granada 24

15 Elche 23

16 Getafe 22

17 Mallorca 20

18 Cadice 18

19 Alaves 17

20 Levante 11

*una partita in meno

