Liga: risultati, marcatori e classifica 21° giornata 16-18-19-20/1/2022

La Liga, i risultati, i marcatori e la classifica della 21^ giornata: il Villarreal cade in casa dell’Elche. Terzo il Betis. Il Siviglia manca l’assalto in vetta al Real Madrid.

Si è giocata, tra domenica e oggi, la ventunesima giornata della Liga spagnola. Il campionato iberico, che vede il Real Madrid saldamente in testa, con il Siviglia incapace di infastidirlo seriamente.

La squadra di Lopetegui fallisce l’appuntamento con la vittoria, che l’avrebbe portata ad un solo punto dal Real Madrid, fermata sul pareggio dal Valencia. Non si ferma l’altra squadra di Siviglia, il Betis, che batte con un netto 4-0 l’Alaves e si issa in solitaria al terzo posto.

Cade il Villarreal, prossimo avversario della Juventus in Champions, battuto di misura dall’Elche. In chiave salvezza, importante vittoria del Celta Vigo sull’Osasuna, mentre Espanyol e Cadice pareggiano 2-2 una gara che non ha ripercussioni particolari sulla classifica di nessun contendente.

Logo uffiale della Liga, immagine del profilo della pagina “Facebook” ufficiale della Liga

La Liga: risultati e marcatori della ventunesima giornata

Elche-Villarreal 1-0: 78′ Boyè (E)

Betis Siviglia-Alaves 4-0: 11′, 41′ Iglesias (B), 29′ Canales (B), 54′ Jimenez (B)

Cadice-Espanyol 2-2: 10′ Morlanes (E), 54′ Negredo (C), 89+1′ Alejo (C), 90+6′ De Tomas (E)

Celta Vigo-Osasuna 2-0: 29′ Mallo (C), 38′ Mina (C)

Valencia-Siviglia 1-1: 7′ Diakhaby (autogol, V), 44′ Guedes (V)

Getafe-Granada 4-2: 10′ Ramirez (Ge), 47′ Unal (G), 63′ Maksimovic (G), 87′ Mayoral (G) 13′, 78′ Suarez (Gr)

La Liga: la classifica dopo 21 giornate

Real Madrid 49

Siviglia 45

Betis Siviglia 37

Atletico Madrid 33

Real Sociedad 33

Barcellona 32

Rayo Vallecano 31

Villarreal 29

Valencia 29

Atletico Bilbao 28

Espanyol 27

Celta Vigo 26

Osasuna 25

Granada 24

Elche 22

Getafe 21

Maiorca 20

Alaves 17

Cadice 15

Levante 11

