Liga: risultati, marcatori e classifica 11° giornata 26-27-28/10/2021

Tutte le big si fermano e ne approfitta la Real Sociedad. Il Barcellona perde di nuovo ed esonera Koeman.

L’undicesima giornata del massimo campionato spagnolo regala sorprese su, praticamente, tutti i campi dove ci si ritrova nella clamorosa situazione in cui nei primi tredici posti solo tre squadre possono dire di aver festeggiato i tre punti.

Quasi nessuno, infatti, ha approfittato degli stop delle dirette concorrenti e solo quattro squadre, in totale, hanno approfittato di questa situazione.

La giornata infrasettimanale inizia il martedì con l’unica vittoria in fondo alla classifica che porta la firma dell’Alaves che vince di misura contro l’Elche regalandosi la possibilità di allontanarsi dalle zone temibili.

Non basta, sul campo del Villarreal, una monumentale prestazione di Anthony Lozano che porta il pallone a casa grazie ad una tripletta che sembrerebbe poter portare i tre punti al Cadice, ma il sottomarino giallo riesce, negli ultimi minuti, a trovare la via del pareggio in un rocambolesco 3-3.

Si dividono la posta anche Espanyol e Atletico Bilbao.

Il mercoledì di Liga si dimostra fin da subito decisivo, specie per il Barcellona che perde fuori casa con il Rayo Vallecano e mette la parola fine all’avventura in panchina di Ronald Koeman.

Fatale è stato il gol di un redivivo Radamel Falcao che proietta il Rayo nel pacchetto di squadre che lottano per l’Europa attestando, ancora una volta, il grande inizio di campionato della squadra di Madrid.

A proposito di Madrid, nessuna delle due principali rappresentati della capitale spagnola riesce a imporsi in questa giornata di campionato. Il Real pareggia contro l’Osasuna per 0-0, mentre l’Atletico si ferma contro il Levante dopo un tiratissimo match risolto con un rigore al novantesimo di Bardhi che regala al Levante il 2-2 finale.

Ne approfitta solo la Real Sociedad che vince 0-2 contro il Celta Vigo e diventa capolista della Liga.

I biancoazzurri sono, attualmente, in fuga solitaria eppure le partite ancora da disputare da Real e Siviglia potrebbero cambiare la classifica in un lotto di quattro squadre che ambiscono alla vittoria finale.

A sorpresa, c’è anche il Betis Siviglia che strapazza per 4-1 il Valencia grazie ad una prestazione altisonante di Borja Iglesias che porta i biancoverdi a 21 punti e dunque al quarto posto attuale.

Liga, risultati e marcatori dell’11° giornata

Martedì 26 Ottobre 2021

Alaves vs Elche (1-0) – 47′ L.N’Diaye

Espanyol vs Atletico Bilbao (1-1) – 33′ R. De Tomas (rigore) (E), 52′ I.Williams (AB) – espulso al 93′ R.De Tomas

Villarreal vs Cadice (3-3) – 14′ A.Lozano (C), 43′ P.Torres (V), 45’+1′ A.Lozano (C), 52′ A.Lozano (C), 80′ B.Dia (V), 90’+5′ A.Groeneveld (V)

Mercoledì 27 Ottobre 2021

Rayo Vallecano vs Barcellona (1-0) – 30′ R.Falcao (RV)

Mallorca vs Siviglia (1-1) – 22 ‘A.S.Navarro (M), 73’ E.Lamela (S) – espulso al 90’+2′ J.Costa

Betis Siviglia vs Valencia (4-1) – 14′ B.Iglesias (rigore) (B), 30′ B.Iglesias (B), 39′ G.Paulista (V), 61′ G.Pezzella (B), 68′ J.Jimenez (B)

Real Madrid vs Osasuna (0-0)

Giovedì 28 Ottobre 2021

Celta Vigo vs Real Sociedad (0-2) – 54′ A.Isak, 79′ A.Elustondo

Granada vs Getafe (1-1) – 36′ E.Unal (GE), 90’+7′ J.Molina (GR)

Levante vs Atletico Madrid (2-2) – 12′ A.Griezmann (AM), 37′ E.Bardhi (rigore) (L), 76′ M.Cuna (AM), 90′ E.Bardhi (rigore) (L) – espulso al 90’+9′ R.Suarez Pier (L)

Liga, la classifica dopo l’11° giornata

1 Real Sociedad 24

2 Real Madrid 21*

3 Siviglia 21*

4 Betis Siviglia 21

5 Atletico Madrid 19*

6 Rayo Vallecano 19

7 Osasuna 19

8 Atletico Bilbao 17*

9 Barcellona 15*

10 Espanyol 14

11 Valencia 13

12 Mallorca 13

13 Villarreal 12*

14 Celta Vigo 10

15 Elche 10

16 Alaves 9*

17 Granada 8*

18 Cadice 8

19 Levante 6

20 Getafe 3

*una partita in meno

