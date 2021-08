Liga: risultati, marcatori e classifica 1° giornata 13-14-15-16/8/2021

Barca e Real forza 4, bene l’Atletico Madrid. La Liga si apre con tanti pareggi e poche sorprese mentre si riaccende la stella di Erik Lamela.

Il campionato spagnolo si riapre senza troppe sorprese confermando, almeno in questi primi 90′, le forze in campo.

Sono Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid, Siviglia e Valencia a festeggiare i primi tre punti dell’anno in una giornata di campionato in cui il segno “X” l’ha fatta da padrona in cinque match su 10.

Il primo Barca dell’era post-Messi vince e convince contro un avversario non facile quale il Real Sociedad che soffre una grande ora di gioco condotta dai Catalani che riscoprono la verve realizzativa di Martin Braithwaite, autore di una doppietta.

I padroni di casa sembrano avere il match sotto controllo, ma gli avversari biancoazzurri si svegliano e rendono difficile l’ultimo segmento di gara al Barcellona che, dopo aver subito due reti, riesce a chiudere la partita grazie a Sergi Roberto che fissa il risultato sul 4-2 finale.

Anche il “secondo” Real Madrid di Carlo Ancelotti festeggia la realizzazione di 4 gol, fuoricasa contro l’Alaves, e anche in questo caso è la punta designata a dare spettacolo. Fa meno notizia, però, che quella punta sia proprio Karim Benzema che dimostra, nuovamente, di poter riprendere per mano i madrileni.

Al Valencia, che ha avuto l’onore di aprire il campionato in casa contro il Getafe, è bastato un rigore di Soler per vincere la prima partita stagionale, “macchiata” da un’espulsione per parte di cui quella valenciana (di Guillamon) arrivata al terzo minuto di gioco.

Un rigore serve anche al Siviglia per aprire un match che dilaga 3-0 contro il Rayo Vallecano grazie alla super prestazione, condita da una doppietta, di Erik Lamela che si riscopre decisivo.

Tanti, tantissimi, i pareggi di questa prima giornata di campionato, tra cui 3 a reti bianche che hanno coinvolto i match tra Osasuna e Espanyol; Villareal e Granada; Elche e Atletico Bilbao.

Più “divertenti” in termini di gol, i pareggi tra Mallorca e Betis Siviglia e tra Cadice e Levante con i padroni di casa che riescono a strappare un punto agli avversari al 97′ minuto di gioco.

Liga, risultati e marcatori 1° giornata

Venerdì 13 Agosto 2021:

Valencia vs Getafe (1-0) – 11′ Carlos Soler (rigore) – espulsi: 3′ H.Guillamon (V), 76′ E.Cabaco (G)

Sabato 14 Agosto 2021:

Mallorca vs Betis Siviglia (1-1) – 25′ B.Olivan (M), 59′ autorete M.Rodriguez (B)

Cadice vs Levante (1-1) – 39′ J.L.Morales (L), 90’+7′ A.Espino (C)

Alaves vs Real Madrid (1-4) – 48′ K.Benzema (RM), 56′ N.Fernandez (RM), 62′ K.Benzema (RM), 65′ Joselu (rigore) (A), 90’+2′ Vinicius Jr. (RM)

Osasuna vs Espanyol (0-0)

Domenica 15 Agosto 2021:

Celta Vigo vs Atletico Madrid (1-2) – 23′ A.Correa (AM), 59′ Iago Aspas (rigore) (CV), 64′ A.Correa (AM) – espulsi: 90’+5′ H.Mallo (CV), 90’+5′ M.Hermoso (AM)

Barcellona vs Real Sociedad (4-2) – 19′ G.Pique (B), 45’+2′ M.Braithwaite (B), 59′ M.Braithwaite (B), 82′ J.Lobete (RS), 85′ M.Oyarzabal (RS), 90’+1′ S.Roberto (B)

Siviglia vs Rayo Vallecano (3-0) – 19′ Y.En-Nesryi (rigore), 55′ E.Lamela, 79′ E.Lamela – espulso 16′ L.Zidane (RV)

Lunedì 16 Agosto 2021:

Villareal vs Granada (0-0) – espulso 82′ J.Foyth (V)

Elche vs Atletico Bilbao (0-0)

Liga, classifica dopo la 1° giornata

1 Real Madrid 3

2 Siviglia 3

3 Barcellona 3

4 Atletico Madrid 3

5 Valencia 3

6 Cadice 1

7 Mallorca 1

8 Levante 1

9 Betis Siviglia 1

10 Atletico Bilbao 1

11 Elche 1

12 Espanyol 1

13 Granada 1

14 Osasuna 1

15 Villareal 1

16 Celta Vigo 0

17 Getafe 0

18 Real Sociedad 0

19 Alaves 0

20 Rayo Vallecano 0

