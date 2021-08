Liga: risultati, marcatori e classifica 2° giornata 20-21-22-23/8/2021

Il Barcellona viene fermato dall’Athletic Bilbao. Anche il Real Madrid impatta in un 3-3 roboante con il Levante. Vittoria di misura per i campioni di Spagna dell’Atlético Madrid che vincono 1-0 contro l’Elche. Di seguito tutti i risultati della seconda giornata della Liga.

Una seconda giornata ricca di sorprese quella della Liga. A far rumore è sicuramente il pareggio del Barcellona sul campo dell’Athletic Bilbao. Dopo la vittoria scacciante per 4-2 contro la Real Sociedad, il Barça cade al San Mamés. In vantaggio i baschi con Martínez, poi Depay ci mette un pezza per il vantaggio catalano. Il Barcellona, nei minuti di recupero, rimane in 10 per l’espulsione di García.

Anche l’altra big, il Real Madrid, non va oltre il pareggio contro il Levante. Il Real trova il vantaggio con Bale ma nella ripresa i Blancos si fanno rimontare prima con Marti e poi con Campaña . La squadra di Carlo Ancelotti riesce a trovare il pareggio con Vinícius Jr. ma ancora una volta sono i padroni di casa ad andare in gol con Rober Pier. Alla fine è ancora Vinícius Jr. che regala il 3-3 definitivo che è dolceamaro per il Real.

Nessun problema per l’Atlético Madrid che invece riesce a vincere contro l’Elche grazie ad una rete di Ángel Correa. Successo in extremis per il Siviglia contro il Getafe che guadagna i tre punti con un gol dell’ex Roma, Erik Lamela.

Liga, i risultati della 2° giornata

Venerdì 20 agosto

Betis-Cadice 1-1 (11′ Negredo (R), 22′ Juanmi)

Sabato 21 agosto

Alavés-Maiorca 0-1 ( 80′ Niño)

Espanyol-Villareal 0-0

Granada-Valencia 1-1 (16’Luis Suárez , 88′ Soler (R) )

Ahtletic Bilbao-Barcellona 1-1 ( 50’Martínez ,75′ Depay)

Domenica 22 agosto

Real Sociedad-Rayo Vallecano 1-0 (68′ Oyarzabal (R) )

Atlético Madrid-Elche 1-0 ( 39′ Ángel Correa)

Levante-Real Madrid 3-3 (5′ Bale, 46′ Marti, 57’Campaña, 73, 85′ Vinícius Jr, 79′ Pier)

Lunedì 23 agosto

Getafe-Siviglia 0-1 (93′ Lamela)

Osasuna-Celta Vigo 0-0

Liga, la classifica

Siviglia 6

Atlético Madrid 6

Real Madrid 4

Barcellona 4

Maiorca 4

Valencia 4

Real Sociedad 3

Levante 2

Cadice 2

Betis 2

Athletic Bilbao 2

Granada 2

Villareal 2

Espanyol 2

Osasuna 2

Celta Vigo 1

Elche 1

Getafe 0

Alavés 0

Rayo Vallecano 0

