Terminata la stagione 2023/24 della Liga, vediamo insieme quali sono i verdetti conclusivi

La Liga 2023/24

Liga 2023/24, zona Champions ed Europa

Protagonista indiscussa in questa stagione è stato il Real Madrid di Ancelotti, che si è assicurato la vittoria della Liga 2023/24 per la trentaseiesima volta nella sua storia. Dopo un primo allungo in classifica nelle prime cinque giornate, dalla settima in poi c’è stata una vera e propria sorpresa a comandare il torneo. Non si tratta del Barcellona, dell’Atletico Madrid o del Valencia, così come del Villareal o del Siviglia. La formazione che ha stupito tutti nell’anno appena passato è stata il Girona, una località di 100.000 abitanti circa che è assurta agli onori delle cronache sportive spagnole.

Il suo duello con il Real di Ancelotti ha appassionato tutta la nazione iberica. La squadra della Catalogna ha resistito fino alla ventiduesima giornata, salvo poi doversi arrende ai blancos, così come ai blaugrana. In compenso ha guadagnato un degnissimo terzo posto, con 81 punti e l’accesso per la prima volta nella sua storia alla Champions League.

Un dato che sorprende della formazione catologna in questa Liga 2023/24, è la sua grande potenza offensiva, visto che ha totalizzato 85 reti, appena due dietro la capolista Real Madrid, ma sei di vantaggio nei confronti del Barcellona giunta terza.

In seconda piazza troviamo il Barcellona, con i blaugrana che non sono mai stati in grado di lottare assiduamente per il titolo quest’anno. Al quarto posto si è piazzata la formazione del Cholo Simeone, l’Atletico Madrid, con 76 punti, ben dodici di vantaggio nei confronti della quinta, l’Athletic Bilbao.

In Europa League, andranno l’Athletic Bilbao e la Real Sociedad, arrivati rispettivamente quinti e sesti in classifica. Al settimo posto è arrivato il Betis, il quale si è garantito l’accesso alle qualificazioni per la prossima Conference League.

Liga 2023/24, zona retrocessione

Nella zona delle retrocessione c’è stata una sola formazione che ha dovuto abbandonare la massima serie ad appena un anno dal suo arrivo. Si tratta del Granada, protagonista negli anni passati di Liga nelle zone medio-alte della classifica.

La altre due formazioni che sono state retrocesse sono l’Almeria, che ha terminato la stagione con 21, pari al Granada, mentre il Cadice è la formazione che più si è avvicinata all’obiettivo salvezza. Quest’ultima è giunta al diciottesimo posto, con appena cinque punti di distanza dal Rayo Vallecano.

