Liga 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 5° giornata 15-16-17-18/8/2023

LaLiga risultati, marcatori e classifica della quinta giornata di campionato.

Nella quinta giornata della Liga, il Rayo Vallecano ritorna alla vittoria e lo fa con un 2-0 convincente contro l’Alaves. Non delude neanche l’Athletic Bilbao che vince 3-0 contro il Cadice. I baschi, dopo la sconfitta dell’esordio, hanno ottenuto tre risultati utili e consecutivi di fila.

Pesante sconfitta, invece, per l‘Atlético Madrid che ne prende tre al Mestalla contro il Valencia. La doppietta di Duro nel primo tempo e la rete di Guerra nella ripresa condanna la squadra di Simeone alla prima sconfitta stagione, dopo il 7-0 convincente contro il Rayo Vallecano della scorsa giornata. Ne approfitta subito, invece, il Barcellona.

I catalani calano la manita ai danni del Betis che è stato assalito dalla forza dei blaugrana che hanno segnato con ben cinque marcatori diversi. Vittoria sofferta ma molto importante per il Getafe che vince contro l’Osasuna per 3-2. A segnare il gol della vittoria è Maksimovic che porta la sua squadra a 7 punti.

Giornata difficile per il Villareal in casa contro l’Almeria perché gli ospiti trovano il vantaggio con Akieme ma non passa neanche un minuto ed il solito Moreno pareggia. Quando sembra tutto finito all’ultimo minuto Sorloth regala i tre punti al Sottomarino Giallo.

Nel posticipo il Real Madrid è ospite della Real Sociedad, i Blancos soffrono ma riescono a vincere contro la Real. I baschi vanno in vantaggio con Barrenetxea ma nel secondo tempo la squadra di Carlo Ancelotti rimonta prima con Valvederde e poi con Joselu e si prendo il primo posto in solitaria. Continua il momento magico del Girona che vince 3-1 contro il Granada e si prende il terzo posto.

LaLiga, risultati della quinta giornata

Venerdì 15 settembre

Rayo Vallecano-Alaves 2-0 43′ Palazon, 82′ de Frutos

Sabato 16 settembre

Athletic Bilbao-Cadice 3-0 66′ Guruzeta, 68′ Villalibre, 90′ Williams

Valencia-Atlético Madrid 3-0 5′, 34′ Duro, 54′ Guerra

Celta Vigo-Maiorca 0-1 85′ Muriqi

Barcellona-Betis 5-0 25′ Joao Felix, 32′ Lewandowski, 62′ Torres, 66′ Raphinha, 81′ Cancelo

Domenica 17 settembre

Getafe-Osasuna 3-2 36′ Mitrovic (G), 45′ Munoz (O), 51′ Carmona (G), 57′ Budimir (O), 86′ Maksimovic (G)

Villareal-Almeria 2-1 44′ Akieme (A), 45+5′ Moreno (V), 90+4′ Sorloth (V)

Siviglia-Las Palmas 1-0 71′ Lukebakio

Real Madrid-Real Sociedad 2-1 5′ Barrenetxea (S), 46′ Valverde (R), 60′ Joselu (R)

Lunedì 18 settembre

Granada-Girona 2-4 22′ Tsygankov (Gi), 31′ Savio (Gi), 34′ Lopez (Gi), 63′ Uzuni (Gr), 85′ Boye (Gr), 89′ Couto (Gi)

LaLiga, classifica finale

Real Madrid 15

Barcellona 13

Girona 13

Athletic Bilbao 10

Valencia 9

Rayo Vallecano 9

Atlético Madrid 7

Cadice 7

Getafe 7

Betis 7

Real Sociedad 6

Osasuna 6

Villareal 6

Alaves 6

Maiorca 5

Celta Vigo 4

Siviglia 3

Granada 3

Las Palmas 2

Almeria 1