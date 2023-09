Liga 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 4° giornata 1-2-3/8/2023

LaLiga risultati, marcatori e classifica della quarta giornata di campionato.

La quarta giornata del campionato spagnolo inizia subito con una sorpresa inaspettata. Il Cadice si impone per 3-1 contro il Villareal. Il Sottomarino Giallo era andato in vantaggio ma i padroni di casa hanno rimontato con una doppietta di Machis e la rete di Ramos. Soffre ma vince il Celta Vigo per 3-2 in casa contro l’Almeria.

Pioggia di gol tra Real Sociedad e Granada. I bachi vincono con un roboante 5-3 con gli andalusi che hanno realizzato le due reti soltanto negli ultimi minuti, quando era troppo tardi. Prima vittoria per la Real dopo tre pareggi consecutivi. Anche il Real Madrid è andato in campo nel miniderby contro il Getafe.

I Blancos , però, vanno sorprendentemente in svantaggio con la rete dell’ex romanista Mayoral. Nella ripresa, però, Joselu riesce a trovare il pari e quando sembra essere tutto perduto il solito Bellingham la mette dentro, regalando tre punti fondamentali per la squadra di Carlo Ancellotti che realizza la quarta vittoria consecutiva.

Rinviata per pioggia la sfida tra Atlético Madrid e Siviglia. Il posticipo si chiude col match tra Osasuna e Barcellona. I catalani partono subito forte con la rete di Kounde nel primo tempo. I baschi però, trovano il pari con Avila ma rimangono in dieci per l’espulsione di Catena. Il Barça non si arrende e Lewandowski su rigore regala la vittoria.

LaLiga, risultati della quarta giornata

Venerdì 1 settembre

Cadice-Villareal 3-1 10′ Sorloth (V), 18′ Ramos (C), 30′, 50′ Machis (C)

Almeria-Celta Vigo 2-3 24′ Nunez (C), 33′ Larsen (C), 54′ Akieme (A), 68′ Arribas (A), 87’Swedberg (C)

Sabato 2 settembre

Real Sociedad-Granada 5-3 9‘, 44′ Kubo (R), 35′ aut. Le Normand (G), 59′ Zubimendi (R), 67′ Barrenetxea (R), 76′ aut. Bosch (R), 83′ Boye (G), 90+9’ Zaragoza (G)

Real Madrid-Getafe 2-1 11′ Mayoral (G), 47′ Joselu (R), 90+5′ Bellingham (R)

Alaves-Valencia 1-0 6′ aut. Ozkacar

Betis-Rayo Vallecano 1-0 53′ Willian

Domenica 3 settembre

Girona-Las Palmas 1-0 88′ Portu

Maiorca-Athletic Bilbao 0-0

Atlético Madrid-Sivigilia RINVIATA

Osasuna-Barcellona 1-2 45+1′ Kounde (B), 76′ Avila (O), 86′ Lewandowski

LaLiga, classifica finale

Real Madrid 12

Girona 10

Barcellona 10

Atlético Madrid 7

Athletic Bilbao 7

Cadice 7

Betis 7

Real Sociedad 6

Osasuna 6

Alaves 6

Valencia 6

Rayo Vallecano 6

Celta Vigo 4

Getafe 4

Villareal 3

Granada 3

Maiorca 2

Las Palmas 2

Almeria 1

Siviglia 0