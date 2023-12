Liga 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 18ª giornata 19-20-21 dicembre 2023

Con la 18ª giornata il 2023 della Liga è finito. In testa alla classifica c’è la coppia Girona-Real Madrid con 45 punti. I catalani di Michel, la vera sorpresa del campionato con il pareggio subito in rimonta sul campo del Betis nei minuti finali dell’incontro perdono la possibilità di chiudere l’anno in testa in solitaria. La solita rete dell’ucraino Dovbyk aveva illuso nella prima frazione; all’88’ arriva la doccia fredda con il gol di Pezzella, ex Fiorentina che fissa il punteggio sul 1-1.

This goal from German Pezzella against Girona was not only celebrated by Betis fans 💫🇦🇷pic.twitter.com/mLRdTYUU14 — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) December 22, 2023

Il Real Madrid all’ultimo respiro, con l’uomo in meno, grazie a Lucas Vasquez sugli sviluppi di un angolo calciato da Kroos, espugna il campo dell’Alaves. Vittoria fondamentale che permette alle merengues, decimo risultato positivo consecutivo, di chiudere, seppur in compartecipazione con il Girona, l’anno in vetta alla Liga e mantenere un vantaggio di 7 punti sul Barcellona.

Infatti la rivale storica con sofferenza piega la resistenza dell’Almeria per 3-2 grazie alla doppietta di Sergi Roberto e la rete iniziale di Raphinha. Risultato che permette al Barcellona di allungare sull’Atletico Madrid, fermato in casa e in rimonta nei minuti finali, dal Getafe con un pirotecnico 3-3.

La squadra di Simeone viene raggiunta così al quarto posto dall’Atletico Bilbao capace nei minuti di recupero( Gomez al 90’+4) di avere la meglio sul Las Palmas dopo aver fallito un rigore con Guruzeta. Zona europea sempre mantenuta dal Real Sociedad che non va oltre uno scialbo 0-0 sul campo del Cadice.

Nella zona calda della Liga, l’Almeria rimane in fondo alla classifica senza ancora aver assaporato il gusto della vittoria. Situazione disperata anche per il Granada sommerso in casa da un secco 3-0 dal Siviglia, rigenerato dal terzo allenatore della stagione, Sanchez Flores.

🎥 Así vivió Quique Sánchez Flores su estreno como entrenador del #SevillaFC 👀#GranadaSevillaFC pic.twitter.com/T2wJiSjIDD — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) December 20, 2023

Risultati e marcatori della 18ª giornata della Liga:

Martedì 19 dicembre

Vallecano-Valencia 0-1

Atletico Madrid-Getafe 3-3

Granada-Siviglia 0-3

Mercoledì 20 dicembre

Barcellona-Almeria 3-2

Athletic Bilbao-Las Palmas 1-0

Villarreal-Celta Vigo 3-2

Giovedì 21 dicembre

Betis-Girona 1-1

Cadice-Real Sociedad 0-0

Alaves-Real Madrid 0-1

Maiorca-Osasuna 3-2

Classifica della Liga dopo la 18ª giornata:

1 Real Madrid 45 18 14 3 1 39 11 2 Girona 45 18 14 3 1 42 21 3 Barcellona 38 18 11 5 2 34 21 4 Atletico Madrid 35 17 11 2 4 35 19 5 Atletico Bilbao 35 18 10 5 3 34 19 6 Real Sociedad 31 18 8 7 3 29 18 7 Real Betis 28 18 6 10 2 20 18 8 Getafe 26 18 6 8 4 24 23 9 Las Palmas 25 18 7 4 7 15 15 10 Valencia 23 18 6 5 7 19 22 11 Rayo 20 18 4 8 6 16 24 12 Osasuna 19 18 5 4 9 21 29 13 Villarreal 19 18 5 4 9 26 35 14 Maiorca 18 18 3 9 6 17 22 15 Siviglia 16 17 3 7 7 23 24 16 Alavés 16 18 4 4 10 14 24 17 Cádiz 15 18 2 9 7 14 24 18 Celta Vigo 13 18 2 7 9 18 28 19 Granada 8 18 1 5 12 20 40 20 Almeria 5 18 0 5 13 19 42