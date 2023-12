Liga 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 17ª giornata 15-16-17-18 dicembre 2023

In Liga, continua a stupire e a sognare il Girona. Con un secco 3-0 ha liquidato la pratica Alaves, grazie alla doppietta dell’ucraino Dovbyk, e la rete di Portu. La squadra di Michel non conosce ostacoli e mantiene il primo posto con 2 punti di vantaggio. Il miracolo catalano continua.

Alle spalle della capolista c’è sempre il Real Madrid di Carlo Ancelotti che si sbarazza con un perentorio 4-1 del Villarreal. Ad aprire le marcature il solito fenomeno, golden boy Bellingham, giunto alla 13° rete in 15 partite nella Liga, eguagliato Cristiano Ronaldo.

Jude Bellingham has the exact same goal scoring record as Cristiano Ronaldo after their first 15 games in LaLiga 😲 pic.twitter.com/Mw41FtL8OX — Football on TNT Sports (@footballontnt) December 18, 2023

Prosegue il momento difficile del Barcellona, prossimo avversario di Champions del Napoli. Dopo la batosta storica contro il Girona in campionato, e quella inutile con l’Anversa in Champions, la squadra di Xavi continua a faticare nella Liga pareggiando per 1-1 sul campo del Valencia. La classifica per gli attuali campioni, si fa sempre più complicata e si ritrova a -9 dal Girona capolista e a -7 dal Real Madrid.

L’altra squadra della capitale, l’Atletico Madrid, prossimo avversario dell’Inter in Champions League, incappa in una sconfitta senza attenuanti contro l’Atletico Bilbao per 2-0. I baschi si permettono anche il lusso di sbagliare un rigore, e nella ripresa colpire con le reti di Guruzeta e Williams.

In coda sempre ultimo l’Almeria, che non va oltre il pareggio interno a reti bianche contro il Maiorca. Unica squadra nei Top 5 campionati, ad non aver vinto una partita. Vittoria invece nello scontro diretto del Celta Vigo, capace di piegare il Granada per 1-0. Situazione disperata quella del Siviglia, sconfitto per 3-0 in casa dal Getafe.

Risultati e marcatori della 17ª giornata della Liga:

Venerdì 15 dicembre

Osasuna – Rayo Vallecano 1-0

Sabato 16 dicembre

Celta Vigo – Granada 1-0

Athletic – Atlético 2-0

Siviglia – Getafe 0-3

Valencia – Barcellona 1-1

Domenica 17 dicembre

Almeria – Maiorca 0-0

Real Sociedad – Betis 0-0

Las Palmas – Cadice 1-1

Real Madrid – Villarreal 4-1

Lunedì 18 dicembre

Girona – Alavés 3-0

Classifica della Liga dopo la 17ª giornata:

1 Girona 44 17 14 2 1 41 20 21 VNVVV 2 Real Madrid 42 17 13 3 1 38 11 27 VVVNV 3 Barcellona 35 17 10 5 2 31 19 12 VNVPN 4 Atletico Madrid 34 16 11 1 4 32 16 16 VVPVP 5 Athletic Bilbao 32 17 9 5 3 33 19 14 VNVNV 6 Real Sociedad 30 17 8 6 3 29 18 11 VVNVN 7 Betis Siviglia 27 17 6 9 2 19 17 2 NVNNN 8 Getafe 25 17 6 7 4 21 20 1 NVPVV 9 Las Palmas 25 17 7 4 6 15 14 1 NPVVN 10 Valencia 20 17 5 5 7 18 22 -4 PNPPN 11 Rayo Vallecano 20 17 4 8 5 16 23 -7 PNPNP 12 Osasuna 19 17 5 4 8 19 26 -7 NPNNV 13 Alaves 16 17 4 4 9 14 23 -9 PVNPP 14 Villarreal 16 17 4 4 9 23 33 -10 PVNPP 15 Maiorca 15 17 2 9 6 14 20 -6 PNNVN 16 Cadice 14 17 2 8 7 14 24 -10 PNNNN 17 Siviglia 13 16 2 7 7 20 24 -4 NPNPP 18 Celta Vigo 13 17 2 7 8 16 25 -9 PNNNV 19 Granada 8 17 1 5 11 20 37 -17 NPPNP 20 Almeria 5 17 0 5 12 17 39 -22 PPNPN