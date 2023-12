Liga 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 16ª giornata 8-9-10-11 dicembre 2023

Nella Liga continua a sognare il Girona. Nel big match della 16ª giornata la squadra guidata da Michel riesce nell’impresa di espugnare per 4-2 il campo del Barcellona. Impresa storica che gli permette di issarsi al primo posto in campionato, allungando di 2 punti sul Real Madrid, fermato sul 1-1 in trasferta contro il Real Betis, dopo essere passato in vantaggio con il solito Bellingham.

Il Girona, alla quarta partecipazione nella Liga, va ricordato fa parte della galassia del Manchester City. Questo per rendere l’idea che tanto sorpresa in verità non lo è. In questo turno non solo ha vinto per la prima volta sul campo del Barcellona, derby della Catalogna, ma dopo 16 turni, con un bottino di 13 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta, si trova solo al comando del campionato.

La vittoria del Girona vede la firma dei suoi migliori interpreti allenati da Michel, ex calciatore del Rayo Vallecano. Dopo il gol di Dovbyk al 12′, e il momentaneo pareggio di Lewandowski, il Girona riesce, con Gutierrez al 40′ aportarsi di nuovo in vantaggio per poi triplicare all’80’, con Valery Fernandez. I blaugrana riducono le distanze con Gundogan, ma al 95′ arriva il definitivo 4-2 firmato Stuani, 37enne argentino ex Reggina.

Con il Girona capolista, il Barcellona con questa sconfitta storica scivola a -7 ed è raggiunto dall’Atletico Madrid, con una partita in meno, vittorioso per 2-1 contro Almeria, grazie alle reti di Morata e Correa. Seguono più staccati l’Atletico Bilbao, 1-1 sul campo del Granada, e l’avversario di Champions League dell’Inter, il Real Sociedad capace di rifilare tre reti al Villareal.

In coda sempre più critica la situazione dell’Almeria, ultima a -4 dal Granada e -10 dal Celta Vigo, che strappa un pareggio prezioso sul campo del Rayo Vallecano. Continua il momento no del Siviglia sconfitto di misura dal Maiorca, fermati da uno strepitoso Rajkovic.

Risultati e marcatori della 16ª giornata della Liga:

Venerdì 8 dicembre

Getafe – Valencia 1-0

Sabato 9 dicembre

Alaves – Las Palmas 0-1

Betis – Real Madrid 1-1

Villarreal – Real Sociedad 0-3

Maiorca – Siviglia 1-0

Domenica 10 dicembre

Atletico Madrid – Almeria 2-1

Granada – Athletic Bilbao 1-1

Cadice – Osasuna 1-1

Barcellona – Girona 2-4

Lunedì 11 dicembre

Vallecano – Celta Vigo 0-0

Classifica della Liga dopo la 16ª giornata:

1 Girona 41 16 13 2 1 38 20 2 Real Madrid 39 16 12 3 1 34 10 3 Atletico Madrid 34 15 11 1 3 32 14 4 Barcellona 34 16 10 4 2 30 18 5 Atletico Bilbao 29 16 8 5 3 31 19 6 Real Sociedad 29 16 8 5 3 29 18 7 Real Betis 26 16 6 8 2 19 17 8 Las Palmas 24 16 7 3 6 14 13 9 Getafe 22 16 5 7 4 18 20 10 Rayo Vallecano 20 16 4 8 4 16 22 11 Valencia 19 16 5 4 7 17 21 12 Alavés 16 16 4 4 8 14 20 13 Villarreal 16 16 4 4 8 22 29 14 Osasuna 16 16 4 4 8 18 26 15 Maiorca 14 16 2 8 6 14 20 16 Siviglia 13 15 2 7 6 20 21 17 Cádiz 13 16 2 7 7 13 23 18 Celta Vigo 10 16 1 7 8 15 25 19 Granada 8 16 1 5 10 20 36 20 Almeria 4 16 0 4 12 17 39