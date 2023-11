Liga 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 12° giornata 3-4-5-6/10/2023

LaLiga risultati, marcatori e classifica della dodicesima giornata di campionato.

L’ottava giornata del campionato spagnolo inizia con una sorpresa. Il Las Palmas vince, sorprendentemente, contro l’Atlético Madrid grazie ad una retre di Ramirez. Seconda vittoria consecutiva per i canarini che stanno superando le aspettative.

Continua il momento d’oro per il Girona. I catalani, però, erano andati sotto nel match contro l’Osasuna ma riesce a rimontare con ben quattro reti e a prendersi il primo posto in classifica. Successo anche per il Betis contro il Maiorca che però rimane in dieci per l’espulsione di Mascarell.

Pari acchiappato all’ultimo minuto per il Siviglia contro il Celta Vigo dopo il vantaggio di Starfelt. Vittoria di misura per il Barcellona contro la Real Sociedad. Araujo riesce a risolvere al 92’ in una partita che sembrava molto complessa. Vittoria importante per l’Athletic Bilbao che rischia ma vince 3-2 contro il Villareal dopo che il Sottomarino Giallo aveva riaperto la partita a pochi minuti dalla fine.

Arriva un pali deludente per il Real Madrid nel derby contro il Rayo Vallecano. Finisce 0-0 per la squadra di Carlo Ancelotti che manca l’occasione di agganciare il Girona che, adesso, è primo solitaria in una Liga che sembra essere sempre più avvincente.

LaLiga, risultati

Venerdì 3 novembre

Las Palmas-Atlético Madrid 2-1 51’ Rodriguez (L); 75’Ramirez (L), 83’ Morata (A)

Sabato 4 novembre

Osasuna-Girona 2-4 16’Martin (G), 25’, 55’ Budimir (O), 71’ Dovbyk (G), 80’ Tsygankov (G), 90’ Garcia (G)

Betis-Maiorca 1-1 7’Willian Jose, 65’ Perez

Celta Vigo-Siviglia 1-1 22’Starfelt (C ), 84’ En Nesyri (S)

Real Sociedad-Barcellona 0-1 90+2’ Araujo

Domenica 5 novembre

Alaves-Almeria 1-0 79’Sedlar

Valencia-Granada 1-0 45+7’Pepelu

Villareal-Ahtletic Bilbao 2-3 2’Ruiz de Galarreta (A), 22′,30’Williams (A), 86’Moreno (V), 87’Sorloth (V)

Real Madrid-Rayo Vallecano 0-0

Lunedì 6 novembre

Getafe-Cadice 1-0 76’Mayoral

LaLiga, classifica finale

Girona 31

Real Madrid 29

Barcellona 27

Atlético Madrid 25

Athletic Bilbao 21

Betis 20

Real Sociedad 19

Valencia 18

Rayo Vallecano 18

Las Palmas 17

Getafe 15

Osasuna 13

Villareal 12

Alaves 12

Siviglia 11

Cadice 10

Maiorca 9

Celta Vigo 7

Granada 6

Almeria 3