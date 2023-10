Liga 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 11° giornata 27-28-29/10/2023

LaLiga risultati, marcatori e classifica dell’undicesima giornata di campionato.

L’undicesima giornata di Liga inizia con il Girona che continua a stupire. I catalani sono ancora in vetta alla classifica grazie alla vittoria al fotofinish contro il Celta Vigo. Continua a sognare la squadra allenata da Michel. Momento ottimo anche per Las Palmas che soffre e vince in casa dell’Almeria. I canarini erano andati in vantaggio ma Ramazani ha portato al pari prima del gol all’ultimo di Kaba.

L’attesa, però, era tutta per il Classico tra Barcellona e Real Madrid. La partita più importante di Spagna va ai Blancos anche se a inizialmente a sbloccarla sono i catalani con Gundogan. In squadra, però, Carlo Ancelotti ha un fenomeno di nome Bellingham che prima segna la rete del pari e poi doppietta che valgono tre punti fondamentali.

Acceso il derby andaluso tra Cadice e Siviglia. I sivigliani vanno sotto per 2-0 ma non si arrendono e provano prima a dimezzare lo svantaggio con Ocampos e poi trovano il definitivo 2-2 grazie alla rete di Rakitic che continua ad essere decisivo. Pari a reti bianche tra Maiorca e Getafe in una partita sicuramente non ricca di emozioni.

Il Betis vince contro l’Osasuna allo scadere dell’ultimo minuto grazie ad una rete di Isco che dà tre punti fondamentali per gli andalusi. Beffa per la Real Sociedad che si fa raggiungere dal Rayo Vallecano con la rete di Bebe all’ultimo minuto dopo essere andato in vantaggio con una doppietta di Oyarzabal.

Vince anche l’Atlético Madrid che fa tutto nel primo tempo con le reti di Riquelme e di Morata. L’Alaves, però, si sveglia troppo tardi e segna la rete che dimezza lo svantaggio solo al 96′. Nel posticipo, il Villareal con qualche brivido riesce a vincere a Granada con tre reti tutte nel primo tempo. Gli andalusi sperano nel pareggio ma alla fine collezionano la seconda sconfitta consecutiva.

LaLiga, risultati dell’undicesima giornata

Venerdì 27 ottobre

Girona-Celta Vigo 1-0 90+1’Herrera

Sabato 28 ottobre

Almeria-Las Palmas 1-2 23’El Haddadi (L), 73’Ramazani (A), 90+4’Kaba (L)

Barcellona-Real Madrid 1-2 6’Gundogan (B), 68′,90+2’Bellingham (R)

Maiorca-Getafe 0-0

Cadice-Siviglia 2-2 8’Ramos (C), 28’Machis (C), 37’Ocampos (S), 60’Rakitic (S)

Domenica 29 ottobre

Betis-Osasuna 2-1 45+1′ WIlian Jose (B), 85′ Garcia (O), 90+4’Isco (B)

Rayo Vallecano-Real Sociedad 2-2 31′ Mumim (V), 41′, 66’Oyarzabal (R)

Athletic Bilbao-Valencia 2-2 32′ de Marcos (A), 62’Perez (V), 68’Duro (V), 90+7’Berenguer (A)

Atlético Madrid-Alaves 2-1 26’Riquelme (A), 45+1′ Morata (A), 90+6’Guevara (A)

Lunedì 30 ottobre

Granada-Villareal 2-318′, 23’Moreno (V), 28’Sorloth (V), 29’Sanchez (G), 34’Uzuni (G)

LaLiga, classifica finale

Real Madrid 28

Girona 28

Barcellona 24

Atlético Madrid 25

Real Sociedad 19

Athletic Bilbao 18

Rayo Vallecano 17

Betis 17

Valencia 15

Las Palmas 14

Osasuna 13

Villareal 12

Getafe 12

Siviglia 10

Cadice 10

Maiorca 9

Alaves 9

Celta Vigo 6

Granada 6

Almeria 3