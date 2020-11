Liga 2020-2021, risultati 9° giornata: super Barcellona e Atletico, tonfo Real Madrid

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 9° giornata di Liga: la classifica e i marcatori aggiornate

La Real Sociedad si impone 2 a 0 contro il Granada e rimane in testa alla Liga con 20 punti; il Barcellona travolge il Real Betis; Messi parte in panchina ma entra ad inizio ripresa e mette subito la firma sulla vittoria Blaugrana con una doppietta, in rete anche Dembele, Griezmann e Pedri.

Poker dell’Atletico Madrid contro il Cadice, grande partita per Felix che mette a segno due reti e regala l’assist a Suarez per il 3 a 0; vince in trasferta il Villareal, 3 a 1 in casa del Getafe. Pareggio 1 a 1 tra Elche e Celta Vigo; finisce 1 a 1 anche Huesca – Eibar con gli ospiti in vantaggio nel primo tempo, il pareggio per i padroni di casa arriva a venti minuti dal termine con Mir.

Vittoria di misura, 1 a 0, per il Siviglia contro l’Osasuna, goal partita di Ocampos dal dischetto al 59esimo, da segnalare l’errore dagli undici metri sempre di Ocampos due minuti prima; il Real Valladolid supera 2 a 1 l’Athletic Bilbao. Pareggio 1 a 1 tra Levante e Alaves; nel posticipo il Real Madrid perde malissimo contro il Valencia.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Elche – Celta Vigo 1 – 1

Huesca – Eibar 1 – 1

Barcellona – Real Betis 5 – 2

Siviglia – Osasuna 1 – 0

Atlético Madrid – Cadice 4 – 0

Getafe – Villarreal 1 – 3

Real Sociedad – Granada 2 – 0

Levante – Alavés 1 – 1

Real Valladolid – Athletic Bilbao 2 – 1

Valencia – Real Madrid 4 – 1

CLASSIFICA LIGA

Real Sociedad 20

Villarreal 18

Atlético Madrid 17

Real Madrid 16

Granada 14

Cadice 14

Real Betis 12

Barcellona 11

Getafe 11

Elche 11

Valencia 11

Siviglia 10

Osasuna 10

Athletic Bilbao 9

Alavés 9

Eibar 9

Celta Vigo 7

Levante 6

Real Valladolid 6

Huesca 6

