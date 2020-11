Liga 2020-2021, risultati 8° giornata: pareggio Barcellona, vincono Real Madrid e Atletico

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 8° giornata di Liga: la classifica e i marcatori aggiornate

La Real Sociedad continua a vincere, 4 a 1 in casa del Celta Vigo, e rimane in testa alla classifica di Liga; staccato di un punto insegue il Real Madrid di Zidane che vince in scioltezza contro il Huesca, 4 a 1 alla fine dei 90 minuti, grazie ad una giornata di grazie di Benzema, autore di una doppietta e di un assist.

Vittoria esterna per il Cadice, 2 a 0 in casa dell’Eibar, che incredibilmente si ritrova al quarto posto con 14 punti; vince in trasferta anche l’Atletico Madrid, 3 a 1 sul campo dell’Osasuna. Il Betis Siviglia si sbarazza dell’Elche con un sonoro 3 a 1, Sanabria e due volte Tello danno la vittoria ai biancoverdi; l’Athletic Bilbao vince di misura, 2 a 1, in casa contro il Siviglia, la squadra di Lopetegui è pericolosamente vicino alla zona retrocessione.

Clamoroso pareggio del Barcellona che in casa dell’Alaves non va oltre al 1 a 1, Griezmann al 63esimo risponde alla rete di Rioja; pareggio 1 a 1 anche tra Granada e Levante, entrambe le reti arrivano nella prima frazione di gioco. Pareggio 2 a 2 tra Valencia e Getafe, tre delle quattro reti arrivano nei minuti finali, due addirittura nel recupero; nel posticipo tra Villareal e Real Valladolid finisce con la vittoria del sottomarino giallo, sempre più terzo in classifica.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Eibar – Cadice 0 – 2

Real Madrid – Huesca 4 – 1

Athletic Bilbao – Siviglia 2 – 1

Osasuna – Atlético Madrid 1 – 3

Alavés – Barcellona 1 – 1

Real Betis – Elche 3 – 1

Celta Vigo – Real Sociedad 1 – 4

Granada – Levante 1 – 1

Valencia – Getafe 2 – 2

Villarreal – Real Valladolid 2 – 2

CLASSIFICA LIGA

Real Sociedad 17

Real Madrid 16

Villareal 15

Atlético Madrid 14

Cadice 14

Granada 14

Real Betis 12

Getafe 11

Osasuna 10

Elche 10

Athletic Bilbao 9

Barcellona 8

Valencia 8

Alavés 8

Eibar 8

Siviglia 7

Celta Vigo 6

Levante 5

Huesca 5

Real Valladolid 3

