Liga 2020-2021, risultati 7° giornata: Barcellona-Real Madrid 1-3, vince l’Atletico

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 7° giornata di Liga: la classifica e i marcatori aggiornate

Barcellona umiliato in casa dal Real Madrid nel Classico; finisce 3 a 1 al Campnou, in vantaggio subito gli ospiti al quinto minuto con Valverde, Fati pareggia dopo appena 3 minuti, poi nella ripresa il Real prende in mano il gioco e va in rete ancora due volte, con Ramos dal dischetto al 63esimo e con Modric nei minuti di recupero.

La Real Sociedad continua a vincere, 4 a 1 in casa contro l’Huesca, e rimane in testa alla classifica; vittoria esterna del Granada, 1 a 0 in casa del Getafe e secondo posto con il Real. Vince in casa l’Atletico Madrid, 2 a 0 sul Real Betis, Lorente e Suarez stendono gli avversari; stesso risultato, 2 a 0, ma per gli ospiti nella sfida tra Real Valladolid e Alaves.

Brutta sconfitta per il Valencia che perde 2 a 1 in casa dell’Elche; vittoria di misura per l’Osasuna sull’Athletic di Bilbao, finisce 1 a 0 con rete di Garcia a 10 minuti dal termine dal dischetto. Sconfitta casalinga per il Siviglia che viene battuto dall’Eibar 1 a 0 grazie alla rete di Kipe; pareggio a reti bianche, 0 a 0, tra Cadice e Villareal. Nel posticipo…

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Elche – Valencia 2 – 1

Barcellona – Real Madrid 1 – 3

Osasuna – Athletic Bilbao 1 – 0

Siviglia – Eibar 0 – 1

Atlético Madrid – Real Betis 2 – 0

Real Valladolid – Alavés 0 – 2

Cadice – Villarreal 0 – 0

Getafe – Granada 0 – 1

Real Sociedad – Huesca 4 – 1

Levante – Celta Vigo 1 – 1

CLASSIFICA LIGA

Real Sociedad 14

Real Madrid 13

Granada 13

Villarreal 12

Atlético Madrid 11

Cadice 11

Osasuna 10

Elche 10

Getafe 10

Real Betis 9

Eibar 8

Barcellona 7

Siviglia 7

Valencia 7

Alavés 7

Athletic Bilbao 6

Celta Vigo 6

Huesca 5

Levante 4

Real Valladolid 3

