Liga 2020-2021, risultati 5° giornata: Barcellona-Siviglia 1-1, pareggio Atletico, vince il Real Madrid

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 5° giornata di Liga: la classifica e i marcatori aggiornate

Quinta giornata di Liga che vede in testa alla classifica il Real Madrid a quota 10 punti, i Blancos si impongono 2 a 0 sul campo del Levante; pareggio 1 a 1 per il Barcellona in casa contro il Siviglia, partita noiosa al Camp Nou, le reti nei primi 10 minuti, con De Jong per gli ospiti al settimo minuto e Coutinho per il pareggio dei Blaugrana 3 minuti dopo.

Pareggio 0 a 0 per l’Atletico Madrid in casa contro il Villareal; finisce 0 a 0 anche tra Elche e Huesca. Bella vittoria 3 a 0 della Real Sociedad sul Getafe, due reti per Oyarzabal e una per Merino; vince in trasferta il Real Betis, 2 a 0 in casa del Valencia. Stesso risultato, 2 a 0, ma in favore dei padroni di casa nella sfida tra Osasuna e Celta Vigo.

Vince 1 a 0 l’Alaves, davanti al proprio pubblico, contro l’Athletic di Bilbao, in rete Ely al 74esimo; finisce 1 a 1 tra Cadice e Granada, in vantaggio gli ospiti con Sanchez al 28esimo del primo tempo, ad inizio ripresa ci pensa Alejo a mettere dentro la rete del pareggio. Vittoria esterna per l’Eibar, 2 a 1 in casa del Real Valladolid; di seguito tutti i risultati e la classifica aggiornata.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Real Valladolid – Eibar 1 – 2

Atlético Madrid – Villarreal 0 – 0

Elche – Huesca 0 – 0

Real Sociedad – Getafe 3 – 0

Valencia – Real Betis 0 – 2

Osasuna – Celta Vigo 2 – 0

Alavés – Athletic Bilbao 1 – 0

Levante – Real Madrid 0 – 2

Cadice – Granada 1 – 1

Barcellona – Siviglia 1 – 1

CLASSIFICA LIGA

Real Madrid 10

Real Betis 9

Real Sociedad 8

Villarreal 8

Barcellona 7

Siviglia 7

Getafe 7

Valencia 7

Cadice 7

Granada 7

Osasuna 6

Atlético Madrid 5

Celta Vigo 5

Eibar 4

Huesca 4

Elche 4

Alavés 4

Levante 3

Athletic Bilbao 3

Real Valladolid 2

