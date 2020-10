Liga 2020-2021, risultati 4° giornata: vincono Barcellona e Real Madrid, pareggio Atletico

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 4° giornata di Liga: la classifica e i marcatori aggiornate

Turno infrasettimanale di Liga che si apre con la sfida tra Real Sociedad e Valencia, vincono gli uomini di Gracia con una rete di Gomez a quindici minuti dal termine; bella vittoria del Getafe che supera 3 a 0 il Betis Siviglia e sale a quota 7 punti con una partita da recuperare.

Pareggio a reti bianche tra Huesca e Atletico Madrid; vince il Villareal, 3 a 1 alla fine delle ostilità, contro l’Alaves, doppietta di Alcacer e poi Moreno dal dischetto, inutile il goal di Mendez del momentaneo pareggio. Vittoria esterna per la neo promossa Elche, che supera di misura, 1 a 0, l’Eibar e conquista i primi tre punti della stagione.

Vince 1 a 0 anche il Real Madrid in casa contro il Real Valladolid, alle Merengues basta una rete di Junior a meta secondo tempo per avere la meglio su un avversario più ostico del previsto; vittoria in pieno recupero per il Siviglia, in casa la squadra di Lopetegui vince 1 a 0 contro il Levante con una rete di En-Nesry al 93esimo.

Vittoria a sorpresa del Cadice in casa dell’Athletic di Bilbao, l’ottimo gioco difensivo degli ospiti riesce a fermare il risultato sul 1 a 0, la rete è arrivata a meta ripresa su autogol di Lopez;

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Real Sociedad – Valencia 0 – 1

Getafe – Real Betis 3 – 0

Huesca – Atlético Madrid 0 – 0

Villarreal – Alavés 3 – 1

Eibar – Elche 0 – 1

Real Madrid – Real Valladolid 1 – 0

Athletic Bilbao – Cadice 0 – 1

Siviglia – Levante 1 – 0

Celta Vigo – Barcellona 0 – 3

CLASSIFICA LIGA

Getafe 7

Valencia 7

Real Madrid 7

Villarreal 7

Cadice 7

Siviglia 7

Barcellona 6

Real Betis 6

Granada 6

Real Sociedad 5

Celta Vigo 5

Atlético Madrid 4

Levante 4

Athletic Bilbao 4

Osasuna 3

Huesca 3

Elche 3

Real Valladolid 2

Eibar 1

Alavés 1

