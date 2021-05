Liga 2020-2021, risultati 36° giornata: vincono Atletico, Siviglia e Real Madrid, pareggio Barcellona

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 36° giornata di Liga: la classifica e i marcatori aggiornate

A due giornate dal termine del campionato tutto può ancora succedere anche se il Barcellona ora è un po’ più distante dall’Atletico Madrid, i Colchoneros infatti superano di misura 2 a 1 la Real Sociedad, reti di Carasco e Correa, mentre il Barcellona è fermato sul pareggio, 3 a 3, in casa del Levante; il Real Madrid nel posticipo vince agevolmente a Granada.

L’Huesca sconfigge in casa l’Athletic di Bilbao, 1 a 0 alla fine dei novanta minuti, e cerca di allontanarsi dalla zona calda; il Real Valladolid perde in casa contro il Villareal. L’Eibar pareggia con il Betis Siviglia; il Celta Vigo supera a fatica il Getafe, 1 a 0 al triplice fischio finale, e raggiunge quota 50 punti.

Vince 1 a 0 anche il Siviglia, in casa contro il Valencia grazie alla rete di En-Nesry a meta ripresa; vittoria in trasferta per l’Alaves, 2 a 0 in casa dell’Elche grazie alle reti di Joselu nel primo tempo e Rioja nella ripresa. L’Osasuna si impone 3 a 2 in casa contro il Cadice, doppietta di Budimir e Torres dal dischetto per i padroni di casa, sempre dal dischetto accorcia Saponjic per gli ospiti e poi in pieno recupero Perea mette a segno il definitivo 3 a 2. In classifica marcatori Messi è saldamente in testa con 29 reti, seguito a distanza da Benzema e Moreno a 21 e da Suarez a 19.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Osasuna – Cadice 3 – 2

Elche – Alavés 0 – 2

Levante – Barcellona 3 – 3

Siviglia – Valencia 1 – 0

Celta Vigo – Getafe 1 – 0

Huesca – Athletic Bilbao 1 – 0

Atlético Madrid – Real Sociedad 2 – 1

Real Valladolid – Villarreal 0 – 2

Eibar – Real Betis 1 – 1

Granada – Real Madrid 1 – 4

CLASSIFICA LIGA

Atlético Madrid 80

Real Madrid 78

Barcellona 76

Siviglia 74

Real Sociedad 56

Real Betis 55

Villarreal 55

Celta Vigo 50

Athletic Bilbao 46

Granada 45

Osasuna 44

Cadice 43

Levante 40

Valencia 39

Alavés 35

Getafe 34

Huesca 33

Real Valladolid 32

Elche 30

Eibar 29

