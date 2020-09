Liga 2020-2021, risultati 3° giornata: poker Barcellona, ok Real Madrid, Atletico forza 6 con super Suarez

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 3° giornata di Liga: la classifica e i marcatori aggiornate

Terza giornata di Liga e rientrano tutte le squadre che erano state ferme, il Barcellona strapazza il Villareal nel posticipo, un netto 4 a 0 che vede andare in rete 2 volte Fati, Messi dal dischetto e poi un autogol di Torres, tutte le reti sono state siglate nella prima parte di gara. Vince anche l’Atletico Madrid con una goleada al Granada, finisce 6 a 1 al Wanda Metropolitano, il nuovo acquisto Suarez mette a segno una doppietta.

Vince a fatica il Real Madrid in casa del Betis Siviglia, 3 a 2 alla fine dei 90 minuti, il solito Ramos mette a segno il goal partita dagli undici metri a pochi minuti dal termine; più netta la vittoria del Siviglia, 3 a 1, ma la seconda e la terza rete arrivano entrambe nei minuti di recupero, Haddadi al 91esimo e Rakitic al 94esimo.

Vittoria in trasferta per l’Athletic di Bilbao, 2 a 1 in casa dell’Eibar; netta vittoria della Real Sociedad contro la neopromossa Elche, finisce infatti 3 a 0 per gli ospiti. Pareggio 1 a 1 per il Valencia in casa contro l’Huesca, alla rete di Wass al 38esimo risponde Siovas per gli ospiti al 63esimo; vince lontano da casa il Levante, 3 a 1 contro l’Osasuna.

Pareggio 1 a 1 tra Real Valladolid e Celta Vigo, rete nel primo tempo di Aspas e pareggio dal dischetto nella ripresa per il Valladolid di Guardiola; finisce senza goal la sfida tra Alves e Getafe. Ecco tutti i risultati e la classifica aggiornata:

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Alavés – Getafe 0 – 0

Valencia – Huesca 1 – 1

Elche – Real Sociedad 0 – 3

Betis – Real Madrid 2 – 3

Osasuna – Levante 1 – 3

Eibar – Athletic Bilbao 1 – 2

Atlético Madrid – Granada 6 – 1

Cadice – Siviglia 1 – 3

Real Valladolid – Celta Vigo 1 – 1

Barcellona – Villarreal 4 – 0

CLASSIFICA LIGA

Real Betis 6

Granada 6

Real Sociedad 5

Celta Vigo 5

Valencia 4

Real Madrid 4

Getafe 4

Villarreal 4

Atlético Madrid 3

Barcellona 3

Siviglia 3

Levante 3

Osasuna 3

Athletic Bilbao 3

Cadice 3

Huesca 2

Real Valladolid 2

Eibar 1

Alavés 1

Elche 0

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS