Liga 2020-2021, risultati 27° giornata: vincono Real Madrid e Barcellona, pareggio Atletico

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 27° giornata di Liga: la classifica e i marcatori aggiornate

Mancano ancora undici giornate al termine del campionato spagnolo e la lotta per il titolo è più aperta che mai; l’Atletico Madrid, fermato sullo 0 a 0 dal Getafe, comanda la classifica con 63 punti ma i cugini del Real, vittoriosi in casa 2 a 1 sull’Elche, sono a sei lunghezze di distanza, mentre il Barcellona distrugge l’Huesca.

Brutta sconfitta per il Valencia che viene superato 1 a 0 dal Levante; pareggio 1 a 1 tra Alaves e Cadice, due rigori decidono la sfida, il primo per i padroni di casa realizzato da Joselu e il secondo per gli ospiti a pochi minuti dal termine messo a segno da Fernandez. Pareggio senza reti tra Osasuna e Real Valladolid; ancora uno 0 a 0, quello tra Celta Vigo e Athletic di Bilbao. Vittoria di misura per Granada che con una rete di Sanchez al 52esimo ha la meglio sulla Real Sociedad, 1 a 0 il risultato finale.

Bella vittoria estenda per il Villareal che si impone 3 a 1 in casa dell’Eibar, subito in vantaggio con Gomez al primo minuto del match, raddoppio di Bacca al 34esimo, nella ripresa i padroni di casa accorciano le distanze con Enrich, ci pensa poi Pedraza a chiudere la partita a tre minuti dal fischio finale; il derby di Siviglia è appannaggio degli uomini di Lopetegui grazie alla rete del solito En-Nasyri al 27esimo del primo tempo.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Levante – Valencia 1 – 0

Alavés – Cadice 1 – 1

Real Madrid – Elche 2 – 1

Osasuna – Real Valladolid 0 – 0

Getafe – Atlético Madrid 0 – 0

Celta Vigo – Athletic Bilbao 0 – 0

Granada – Real Sociedad 1 – 0

Eibar – Villarreal 1 – 3

Siviglia – Real Betis 1 – 0

Barcellona – Huesca 4 – 1

CLASSIFICA LIGA

Atlético Madrid 63

Barcellona 59

Real Madrid 57

Siviglia 51

Real Sociedad 45

Real Betis 42

Villarreal 40

Granada 36

Levante 35

Celta Vigo 34

Athletic Bilbao 34

Valencia 30

Osasuna 29

Cadice 29

Getafe 28

Real Valladolid 26

Elche 24

Alavés 23

Eibar 22

Huesca 20

