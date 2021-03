Liga 2020-2021, risultati 25° giornata: pareggio Real Madrid, vincono Atletico e Barcellona

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 25° giornata di Liga: la classifica e i marcatori aggiornate

L’Atletico Madrid torna alla vittoria, dopo il passo falso di Domenica scorsa, 2 a 0 in casa del Villareal; stesso risultato, 2 a 0, anche nella sfida tra Siviglia e Barcellona, i Blaugrana vanno in rete prima con Dembele su assist di Messi e poi con lo stesso Messi a cinque minuti dal termine.

Pareggio 1 a 1 nell’anticipo di Venerdì tra Levante e Athletic Bilbao, due rigore e risultato giusto per le occasioni viste in campo; 1 a 1 anche nel match tra Eibar e Huesca, le due marcature arrivano entrambe negli ultimi dieci minuti di partita, prima gli ospiti passano con Ramirez e poi tre minuti dopo arriva il pareggio di Diop. Bella vittoria del Getafe in casa contro il Valencia, finisce 3 a 0 al triplice fischio dell’arbitro; vittoria in trasferta per l’Osasuna che si impone 1 a 0 in casa dell’Alaves.

Vittoria corsara anche per il Real Betis che di misura supera il Cadice, 1 a 0 alla fine dei novanta minuti; il Granada supera l’Elche 2 a 1 e rimane vicino alla zona coppe. Pareggio 1 a 1 tra Celta Vigo e Real Valladolid, gli ospiti in vantaggio con Orellana vengono raggiunti in zona Cesarini, al 94esimo, da Murillo; nel posticipo di Lunedì il Real Madrid…

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Levante – Athletic Bilbao 1 – 1

Eibar – Huesca 1 – 1

Siviglia – Barcellona 0 – 2

Alavés – Osasuna 0 – 1

Getafe – Valencia 3 – 0

Celta Vigo – Real Valladolid 1 – 1

Cadice – Real Betis 0 – 1

Granada – Elche 2 – 1

Villarreal – Atlético Madrid 0 – 2

Real Madrid – Real Sociedad 1 – 1

CLASSIFICA LIGA

Atlético Madrid 58

Barcellona 53

Real Madrid 53

Siviglia 48

Real Sociedad 42

Real Betis 39

Villarreal 37

Granada 33

Levante 32

Athletic Bilbao 30

Celta Vigo 30

Osasuna 28

Getafe 27

Valencia 27

Cadice 25

Eibar 22

Real Valladolid 22

Alavés 22

Elche 21

Huesca 20

