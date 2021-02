Liga 2020-2021, risultati 24° giornata: altra sconfitta Atletico, Real Madrid a -3, pareggio Barcellona

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 24° giornata di Liga: la classifica e i marcatori aggiornate

Ventiquattresima giornata di Liga che vede la seconda sconfitta dell’Atletico Madrid, i Colcioneros vengono sconfitti in casa dal Levante per 2 a 0, prima rete su autogol di Hermoso la seconda al quinto minuto di recupero messo a segno da De Frutos; il Real Madrid invece vince in casa del Real Valladolid, 1 a 0 goal partita di Casemiro al 65esimo.

Pareggio per il Barcellona, Messi e compagni non riescono ad andare oltre al 1 a 1 in casa contro il Cadice; stesso risultato, 1 a 1, anche tra Athletic Bilbao e Villareal. Vittoria 1 a 0 per il Real Betis in casa contro il Getafe; vince 1 a 0 anche l’Elche contro l’Eibar. Vittoria del Valencia in casa contro il Celta Vigo, le reti arrivano entrambe nei minuti di recupero, la prima al 94esimo e la seconda addirittura al 98esimo; poker della Real Sociedad in casa contro l’Alaves, tripletta di Isak e rete finale di Portu, per il definitivo 4 a 0.

Lo Huesca vince 3 a 2 contro il Granada e continua a sperare nella salvezza; il posticipo tra Osasuna e Siviglia…. In classifica cannonieri Messi e Suarez guidano con 16 reti, secondo posto per Moreno del Villareal con 14 e in terza posizione si piazza En-Nesyri con 13.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Real Betis – Getafe 1 – 0

Elche – Eibar 1 – 0

Atlético Madrid – Levante 0 – 2

Valencia – Celta Vigo 2 – 0

Real Valladolid – Real Madrid 0 – 1

Barcellona – Cadice 1 – 1

Real Sociedad – Alavés 4 – 0

Huesca – Granada 3 – 2

Athletic Bilbao – Villarreal 1 – 1

Osasuna – Siviglia 0 – 2

CLASSIFICA LIGA

Atlético Madrid 55

Real Madrid 52

Siviglia 48

Siviglia 45

Real Sociedad 41

Villarreal 37

Real Betis 36

Levante 31

Granada 30

Athletic Bilbao 29

Celta Vigo 29

Valencia 27

Osasuna 25

Cadice 25

Getafe 24

Alavés 22

Eibar 21

Elche 21

Real Valladolid 21

Huesca 19

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS