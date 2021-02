Liga 2020-2021, risultati 21° giornata: vincono Atletico e Barcellona, perde il Real Madrid

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 21° giornata di Liga: la classifica e i marcatori aggiornate



Clamorosa sconfitta casalinga del Real Madrid che viene superato 2 a 1 dal modesto Levante, ora sono dieci le lunghezze di distanza dai cugini dell’Atletico, vittoriosi 4 a 2 in casa del Cadice, e la panchina di Zidane scricchiola; vittoria a fatica del Barcellona, 2 a 1 in casa contro l’Athletic di Bilbao, che con i tre punti aggancia i Blancos al secondo posto.

Bella vittoria esterna per il Siviglia che si impone 2 a 0 in casa dell’Eibar, il solito Ocampos dagli undici metri e poi Jordan per il 2 a 0 che chiude il match; vittoria in trasferta anche per l’ultima in classifica, l’Huesca infatti si impone 3 a 1 in casa del Real Valladolid con una tripletta di Mir, il goal della bandiera per i padroni di casa arriva al 93esimo con Villa. Di misura il Valencia, 1 a 0 in casa contro l’Elche; pareggio 1 a 1 tra Villareal e Real Sociedad.

Pareggio senza reti tra Getafe e Alaves; finisce 0 a 0 anche la sfida tra Granada e Celta Vigo. Nel posticipo il Real Betis batte l’Osasuna. In classifica cannonieri Suarez è in testa con 14 reti, in seconda posizione En-Nesry e Messi con 12. Di seguito i risultati e la classifica dopo la 21esima giornata.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Real Valladolid – Huesca 1 – 3

Eibar – Siviglia 0 – 2

Real Madrid – Levante 1 – 2

Valencia – Elche 1 – 0

Villarreal – Real Sociedad 1 – 1

Getafe – Alavés 0 – 0

Cadice – Atlético Madrid 2 – 4

Granada – Celta Vigo 0 – 0

Barcellona – Athletic Bilbao 2 – 1

Real Betis – Osasuna 1 – 0

CLASSIFICA LIGA

Atlético Madrid 50

Barcellona 40

Real Madrid 40

Siviglia 39

Villarreal 35

Real Sociedad 32

Betis 30

Granada 29

Levante 26

Celta Vigo 25

Athletic Bilbao 24

Getafe 24

Cadice 24

Valencia 23

Eibar 20

Real Valladolid 20

Osasuna 19

Alavés 19

Elche 17

Huesca 16

