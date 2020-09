Liga 2020-2021, risultati 2° giornata: pareggio Real Madrid in attesa di Barcellona e Atletico

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 2° giornata di Liga: la classifica e i marcatori aggiornate

Il campionato spagnolo non è ancora ripartito al 100%, infatti alcune squadre tra cui Barcellona e Siviglia non hanno giocato neanche una partita; il Real Madrid nella prima stagionale non è riuscito a superare la Real Sociedad, il risulto è rimasto impantanato sullo 0 a 0 fino allo scadere infatti. Vittoria invece per il Villareal nell’anticipo, 2 a 1 sull’Eibar.

Vittoria del Granada 2 a 1 sull’Alaves che consente di rimanere in testa alla classifica insieme al Real Betis che si è sbarazzato del Real Valladolid con un perentorio 2 a 0; vittoria 2 a 0, ma in trasferta, per il Cadice che si impone sul Huesca con le reti di Negredo e Pombo.

Brutta sconfitta per il Valencia, il Celta Vigo vince 2 a 1 grazie alla doppietta di Aspas, inutile la rete del pareggio di Gomez; vince di misura il Getafe, 1 a 0 contro l’Osasuna con la rete di Mata a inizio ripresa. Ecco tutti i risultati e la classifica dopo la seconda giornata di Liga.

Villarreal – Eibar 2 – 1

Getafe – Osasuna 1 – 0

Celta Vigo – Valencia 2 – 1

Huesca – Cadice 0 – 2

Granada – Alavés 2 – 1

Real Betis – Real Valladolid 2 – 0

Real Sociedad – Real Madrid 0 – 0

CLASSIFICA LIGA

Granada 6

Real Betis 6

Villarreal 4

Celta Vigo 4

Valencia 3

Osasuna 3

Getafe 3

Cadice 3

Real Sociedad 2

Real Madrid 1

Eibar 1

Huesca 1

Real Valladolid 1

Atlético Madrid 0

Barcellona 0

Elche 0

Siviglia 0

Levante 0

Alavés 0

Athletic Bilbao 0

