Liga 2020-2021, risultati 18° giornata: poker Barcellona, super Siviglia, pareggio Real Madrid

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 18° giornata di Liga: la classifica e i marcatori aggiornate

L’Atletico Madrid non gioca la partita contro l’Athletic Bilbao, a causa della forte nevicata avvenuta nelle ore precedenti al match, ma rimane in testa alla classifica visto il pareggio 0 a 0 in cui è incappato il Real di Zidane contro l’Osasuna. Bella vittoria del Barcellona che sale al terzo posto in classifica, doppietta per Messi e Griezmann nel 4 a 0 in casa del Granada.

Stesso risultato, 4 a 0 per gli ospiti, anche nella sfida tra Celta Vigo e Villareal, i Gialli ci mettono appena trentun minuti a mettere a segno le quattro reti, dopo la partita diventa quasi noiosa; il Siviglia supera il difficile ostacolo Real Sociedad grazie ad una tripletta di En-Nesyri, quattro delle 5 reti totali vengono messe a segno nel primo quarto d’ora, la terza marcatura di En-Nesyri arriva al 46esimo e blocca il risultato sul definitivo 3 a 2.

Il Levante vince di misura sull’Eibar, 2 a 1 alla fine dei novanta minuti; il Cadice supera l’Alaves con un netto 3 a 1, in una partita combattuta per tutti i novanta minuti. Vittoria esterna per il Valencia che con una rete di Soler si impone 1 a 0 sul campo del Real Valladolid; nei posticipi di lunedì colpaccio del Getafe sul campo dell’Elche e il Betis vince contro l’Huesca in 10.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Celta Vigo – Villarreal 0 – 4

Siviglia – Real Sociedad 3 – 2

Granada – Barcellona 0 – 4

Osasuna – Real Madrid 0 – 0

Levante – Eibar 2 – 1

Cadice – Alavés 3 – 1

Real Valladolid – Valencia 0 – 1

Elche – Getafe 1 – 3

Huesca – Real Betis 0 – 2

CLASSIFICA LIGA

Atlético Madrid 38

Real Madrid 37

Barcellona 34

Villarreal 32

Real Sociedad 30

Siviglia 30

Granada 24

Celta Vigo 23

Cadice 23

Betis 23

Levante 21

Athletic Bilbao 21

Getafe 20

Valencia 19

Eibar 19

Alavés 18

Real Valladolid 18

Elche 16

Osasuna 15

Huesca 12

